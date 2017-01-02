Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 110-111 від 2016-12-21





Тема сімейного насильства надзвичайно важлива тому, що сім’я є основою суспільства і повинна перебувати під особливим захистом держави.

Під насильством в сім’ї треба розуміти зумисне вчинення будьяких дій фізичного, психологічного чи економічного характеру (застосування фізичного насильства, що не завдало фізичного болю і не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право, тощо), внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого.

Реальні масштаби проявів насильства в сім’ї сьогодні важко визначити. Кількість справ за фактами насильства не відображає його реального рівня та масштабів поширення, оскільки домашнє насильство часто буває прихованим. Не лише кривдник, але й жертва нерідко докладають усіх зусиль, щоб не «виносити сміття з хати», або через сором, або через страх, або й через безпорадність, відчуття неможливості змінити будьщо на краще, а інколи – просто через незнання. Гострота цієї проблеми свідчить про соціально нездорову моральну атмосферу.

Головне ж діти, які спостерігають насильство у власному домі, переносять цей негативний досвід у власне життя, відтворюючи таку модель поведінки у своїх сім’ях і суспільстві загалом.

Якщо у вас виникла ця проблема, законодавство про попередження насильства в сім’ї наділяє нас досить широкими можливостями щодо звернення до органів та установ за допомогою у ситуації сімейного насильства, що тягне за собою вжиття визначених заходів щодо його запобігання. Рекомендуємо звертатися на Національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства 0800500335 або 386 (з мобільного) або до Сокальського відділення поліції 102, (03257) 22254.

Володимир ЗВАДЮК, в. о. начальника Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області, підполковник поліції.