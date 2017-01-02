Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Сокальський РВ
Повідомлення від ДАІ
Святкуємо разом
Соціальні новини
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF
Огляд
Тема сімейного насильства повинна перебувати під особливим захистом держави
Якщо у вас виникла ця проблема, законодавство про попередження насильства в сім’ї наділяє нас досить широкими можливостями щодо звернення до органів та установ за допомогою у ситуації сімейного насильства, що тягне за собою вжиття визначених заходів щодо його запобігання.
В Хлівчанах на Сокальщині поцупили бензопилу
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Правоохоронні органи » Сокальський РВ
Сокальський РВ

Тема сімейного насильства повинна перебувати під особливим захистом держави
Стаття з випуску № 110-111 від 2016-12-21

Тема сімейного насильства надзвичайно важлива тому, що сім’я є основою суспільства і повинна перебувати під особливим захистом держави.

Під насильством в сім’ї треба розуміти зумисне вчинення будьяких дій фізичного, психологічного чи економічного характеру (застосування фізичного насильства, що не завдало фізичного болю і не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право, тощо), внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого.

Реальні масштаби проявів насильства в сім’ї сьогодні важко визначити. Кількість справ за фактами насильства не відображає його реального рівня та масштабів поширення, оскільки домашнє насильство часто буває прихованим. Не лише кривдник, але й жертва нерідко докладають усіх зусиль, щоб не «виносити сміття з хати», або через сором, або через страх, або й через безпорадність, відчуття неможливості змінити будьщо на краще, а інколи – просто через незнання. Гострота цієї проблеми свідчить про соціально нездорову моральну атмосферу.

Головне ж діти, які спостерігають насильство у власному домі, переносять цей негативний досвід у власне життя, відтворюючи таку модель поведінки у своїх сім’ях і суспільстві загалом.

Якщо у вас виникла ця проблема, законодавство про попередження насильства в сім’ї наділяє нас досить широкими можливостями щодо звернення до органів та установ за допомогою у ситуації сімейного насильства, що тягне за собою вжиття визначених заходів щодо його запобігання. Рекомендуємо звертатися на Національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства 0800500335 або 386 (з мобільного) або до Сокальського відділення поліції 102, (03257) 22254.

Володимир ЗВАДЮК, в. о. начальника Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області, підполковник поліції.


Версія для друку
Інші публікації розділу Сокальський РВ

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  