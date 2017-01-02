Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

8 грудня працівниками Сокальського відділення поліції на дачному кооперативі шахти «Відродження», що в с. Межиріччя було виявлено автомобіль під керуванням жителя м. Червоноград, в салоні якого знаходився металобрухт, який він поцупив на одній із закинутих дачних ділянок. Відкриті кримінальні провадження за ст. 185 ч. 1 Кримінального кодексу України – таємне викрадення чужого майна (крадіжка). Триває досудове розслідування.
Володимир ЗВАДЮК, в. о. начальника Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області, підполковник поліції.