Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Правоохоронні органи » Сокальський РВ
Сокальський РВ

В Червонограді зловили злодія металобрухту
Стаття з випуску № 110-111 від 2016-12-21

8 грудня працівниками Сокальського відділення поліції на дачному кооперативі шахти «Відродження», що в с. Межиріччя було виявлено автомобіль під керуванням жителя м. Червоноград, в салоні якого знаходився металобрухт, який він поцупив на одній із закинутих дачних ділянок. Відкриті кримінальні провадження за ст. 185 ч. 1 Кримінального кодексу України – таємне викрадення чужого майна (крадіжка). Триває досудове розслідування.

Володимир ЗВАДЮК, в. о. начальника Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області, підполковник поліції.         


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