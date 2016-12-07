Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею «крадіжка», працівники Червоноградського відділу поліції проводять досудове розслідування. Працівники Червоноградського відділу поліції 23 листопада під час оперативнопрофілактичного відпрацювання встановили зловмисників котрі 16 жовтня близько 20.00 год. викрали з аптеки продукції на суму більше тисячі семисот гривень. Ними виявились двоє мешканців Червонограда, віком 21 та 32 роки. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (крадіжка) КК України.
Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до п’яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.
Відділ комунікації поліції Львівської області.