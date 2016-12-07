Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Так, під час оперативного відпрацювання працівники Червоноградського відділу поліції 24 листопада виявили у 22річного місцевого мешканця подрібнену речовину зеленого кольору, яку він зберігав у сірниковій коробці. Як пояснив хлопець, у коробці – наркотична речовина «марихуана», яку він тримав для власних потреб. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Поліцейські вилучили коробку і відправили її вміст на експертизу. Проводиться досудове розслідування.