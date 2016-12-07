Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 104-105 від 2016-11-30





На Львівщині 16річному хлопцю діагностували запалення апендициту та направила на операцію. Однак прооперувати його не встигли: пацієнт впав у кому, а через декілька днів боротьби за життя – помер.

Про це йдеться у сюжеті інформаційного проекту «Перші про головне» (щобудня о 21:00 на телеканалі ZIK).

У Червоноградській міській лікарні Віталику мали зробити звичайну операцію з видалення апендициту. Та вже на операційному столі щось пішло не так. У юнака двічі зупинялося серце, а потім настала клінічна смерть. За життя хлопця місцеві медики бороли

ся три дні, а потім відвезли реанімобілем до Львова.

«Дитина до нас поступила в дуже важкому стані, можна навіть сказати – в агональному стані. Через важке ураження головного мозку нам не вдалося врятувати життя хлопця», – розповів завідувач реанімаційного відділення лікарні ОХМАДИТ у місті Львів Андрій Альбокрінов. Коли Віталика привезли до Львова, шанси на порятунок життя були мізерними, додає лікар. Батьки ж переконані, що у смерті сина винні червоноградські медики. Мовляв, вони не правильно ввели у трахею трубку, через яку до легень мав надходити кисень.

«Анестезіолог проводила інтубацію двічі. За першим разом їй не вдалося провести маніпуляцію, оскільки ендоскоп для введення трубки був закороткий. За другим разом вона також не змогла нормально провести інтубацію», – зазначив адвокат родини Олександр Орловський.

Натомість у міській лікарні Червонограда переконують, що це нещасний випадок, який у їхній практиці трапився вперше.

«Допомога була надана в повному обсязі, згідно клінічних протоколів. Але, на жаль, не все в наших силах», – прокоментувала анестезіолог Червоноградської міської лікарні Оксана Смілка.

Завідувач реанімаційним відділенням не зміг сказати, що саме призвело до летального випадку.

«Важко сказати, що привело до такого випадку. Чи це введення ліків, адже анестезія вводилася повторно. Могла бути анафілаксія, могло бути попадання слини чи крові у дихальні шляхи, а також причиною могло бути неправильне введення ендотрахіальної трубки в дихальні шляхи», – прокоментував завідувач реанімаційного відділення Червоноградської міської лікарні Григорій Шипот.

Чи припустилися лікарі помилки, тепер з’ясовують правоохоронці. Вони відкрили кримінальне провадження за неналежне

виконання медиками своїх професійних обов’язків.

«Призначено ряд експертиз, зокрема, судовомедична. Також вилучаються медичні документи, щодо яких також буде призначена низка перевірок та експертиз, після чого буде зроблений висновок», – зазначив заступник начальника слідчого управління поліції Роман Форись.

Якщо провину медиків доведуть, їм загрожує до трьох років позбавлення волі.

(zik.ua).