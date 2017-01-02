Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

17 грудня в с. Пристань затримали чоловіка, який намагався проникнути в магазин «Продукти» Великомостівського СТ. Слідчооперативна група встановила, що крадіжку намагався вчинити місцевий житель. По даному факту відкрито кримінальне провадження за ст. 15 ч. 3 Кримінального кодексу України – замах на вчинення злочину є незакінченим, якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, ст. 185 ч. 1 Кримінального кодексу України – таємне викрадення чужого майна (крадіжка). Триває досудове розслідування.
Володимир ЗВАДЮК, в. о. начальника Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області, підполковник поліції.