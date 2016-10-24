Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 вересня, близько 16.00 год., поблизу міста Великі Мости.
За попередніми даними, водій мікроавтобуса, 28річний житель м. Червоноград, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з рейсовим автобусом, який курсував за маршрутом «Львів – Сокаль». На місці події загинув водій мікроавтобуса. 54річний водій та пасажир автобуса доставлені до лікарні. У водія діагностовано перелом ноги, пасажира автобуса, дані якого встановлюють, оглядають лікарі. На момент аварії в автобусі перебувало 10 пасажирів.
Всі обставини автопригоди встановлюються, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Відділ комунікації поліції Львівської області.