Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Внаслідок ДТП на Сокальщині загинув водій автобуса
Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 вересня, близько 16.00 год., поблизу міста Великі Мости.
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Сокальський РВ
Внаслідок ДТП на Сокальщині загинув водій автобуса

Внаслідок ДТП на Сокальщині загинув водій автобуса
Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29

Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 вересня, близько 16.00 год., поблизу міста Великі Мости.

За попередніми даними, водій мікроавтобуса, 28річний житель м. Червоноград, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з рейсовим автобусом, який курсував за маршрутом «Львів – Сокаль». На місці події загинув водій мікроавтобуса. 54річний водій та пасажир автобуса доставлені до лікарні. У водія діагностовано перелом ноги, пасажира автобуса, дані якого встановлюють, оглядають лікарі. На момент аварії в автобусі перебувало 10 пасажирів.

Всі обставини автопригоди встановлюються, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Львівської області.           


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