Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Правоохоронні органи » Сокальський РВ Сокальський РВ Внаслідок ДТП на Сокальщині загинув водій автобуса Твитнуть Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29



Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 вересня, близько 16.00 год., поблизу міста Великі Мости. За попередніми даними, водій мікроавтобуса, 28річний житель м. Червоноград, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з рейсовим автобусом, який курсував за маршрутом «Львів – Сокаль». На місці події загинув водій мікроавтобуса. 54річний водій та пасажир автобуса доставлені до лікарні. У водія діагностовано перелом ноги, пасажира автобуса, дані якого встановлюють, оглядають лікарі. На момент аварії в автобусі перебувало 10 пасажирів. Всі обставини автопригоди встановлюються, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Відділ комунікації поліції Львівської області.

Інші публікації розділу Сокальський РВ

Кількість переглядів - 1

Йде завантаження... Йде завантаження...

Залишити коментар Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.

Просимо вас шанувати людей та їхній час! Ваше ім’я: * Ваша пошта: Коментар: * Введіть символи: * Поновити МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :



