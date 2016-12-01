Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

У Сокальське відділення поліції 15 листопада о 23.00 год. надійшло повідомлення від фельдшера приймального відділення місцевої лікарні, котрий розповів про пацієнта, доставленого з діагнозом «непроникаюча різана рана спини з пошкодженням правого м'яза спини, алкогольне сп'яніння». Виїздом слідчооперативної групи встановлено, що ножове поранення хлопцеві спричинив його старший брат. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події. Триває досудове розслідування.
Володимир ЗВАДЮК, в. о. начальника Сокальського відділення поліції.