Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Правоохоронні органи » Сокальський РВ
Сокальський РВ

В Сокалі ножове поранення хлопцеві спричинив його старший брат
Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23

У Сокальське відділення поліції 15 листопада о 23.00 год. надійшло повідомлення від фельдшера приймального відділення місцевої лікарні, котрий розповів про пацієнта, доставленого з діагнозом «непроникаюча різана рана спини з пошкодженням правого м'яза спини, алкогольне сп'яніння». Виїздом слідчооперативної групи встановлено, що ножове поранення хлопцеві спричинив його старший брат. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події. Триває досудове розслідування.

Володимир ЗВАДЮК, в. о. начальника Сокальського відділення поліції.


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