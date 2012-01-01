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Голос Сокальщини - актуальні новини » Правоохоронні органи » Сокальський РВ
Сокальський РВ

В Сокалі поцупили планшет і комп'ютерну техніку

13 лютого в Сокальське відділення поліції житель с. Комарів повідомив, що 3 лютого з його житлового будинку викрали планшет. Сума збитків становить 3000 гривень. Проведеними оперативнорозшуковими заходами встановлено крадія: це житель с. Волиця, 1991 р. н.

16 лютого в Сокальське відділення поліції жителька м. Сокаль повідомила, що з її квартири поцупили комп’ютерну техніку та інші матеріальні цінності. Встановлено, що до крадіжки причетні двоє грузинів з Одеси. За допомогою військовослужбовців вже у•м. Великі Мости правопорушників затримано в автобусі СокальЛьвів із викраденими речами.

По двох вищезгаданих фактах відкрито кримінальне провадження за ст. 185 ч. 1. – «Таємне викрадення чужого майна (крадіжка)». Тривають досудові розслідування.


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