Голос Сокальщини - актуальні новини

Шахрай видурив у 81-річної мешканки міста Соснівка 9 тис. гривень, 600 доларів США та 20 євро за «вирішення питання» її онука, який нібито вчинив правопорушення і був затриманий поліцейськими. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, близько 2.00 вночі до пенсіонерки на домашній телефон задзвонив невідомий чоловік, представився працівником поліції і повідомив, що її онук вчинив правопорушення і був затриманий поліцейськими. Для того щоб «вирішити питання» і онук міг уникнути відповідальності, бабуся повинна передати гроші чоловіку, котрий чекає її біля під’їзду. Жінка зібрала гроші, вийшла на вулицю та передала їх незнайомцю, котрий дійсно чекав на неї. За якийсь час онук повернувся додому і пенсіонерка довідалась, що ніякого правопорушення він не скоював, і поліцейські його не затримували. Зрозумівши, що бабусю ошукав шахрай, потерпілі звернувся за допомогою до правоохоронців.

Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст.190 (шахрайство) КК України. Правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють особу зловмисника.

Правоохоронці вкотре попереджають громадян про необхідність бути обережними і, спілкуючись з незнайомцями, котрі пропонують вам «вирішити питання», дотримуватись таких правил: не поспішайте виконувати умови аферистів. Ніколи не називайте своїх близьких на ім’я. Попросіть людину, що представилася працівником поліції, лікарем і т.д назвати прізвище, ім’я, по батькові і дату народження затриманого чи потерпілого «родича». Уточніть, у якому саме відділі поліції чи іншому місці, яке вам називає зловмисник, перебуває ваш син або родич, після чого передзвоніть до поліції (телефон чергової частини «102») і перевірте цю інформацію. Спробуйте якнайшвидше передзвонити тому, хто «потребує негайної допомоги», або людям, які можуть бути поруч і підтвердити або спростувати те, що трапилося.