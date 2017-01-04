Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Культура » Поезія Поезія Новорічні віншування, побажання та привітання Твитнуть Стаття з випуску № 110-111 від 2016-12-21



Заслуженому працівникові сільського господарства України, депутатові районної ради, директору агрофірми «Білий Стік» Олегові Іванчині Завжди на успіх є одна причина

У тих, хто на землі трудитись звик,

Що з дідапрадіда господарська родина.

До них належить Олег Іванчина –

Заслужений в державі працівник.

Течуть молочні ріки в «Білім Стоці»,

Рясним врожаєм радує земля.

Тож нових звершень у Новому році,

Хай успіх Ваше серце звеселя.

Хай слава не обходить боком,

Кермуй сто літ ще «Білим Стоком».

* * *

Степанові Івасейку, художнику, поетові, громадському діячеві, патріоту, уродженцю с. Іваньки, яке було спалене і знищене московськими зайдами в 50х роках ХХ ст.

Івасейко на віки

Вже прославив Іваньки.

Як йому щось не зашкодить,

Може Іваньки відродить...

Може хтось й поможе?

Дай же йому, Боже!

* * *

Землякунадбужанцю

Друже мій, «Голос знад Бугу»

Шириться на всю округу.

Тут усе про рідний край,

Тож цього не забувай,

Щоб діставсь він в твою хату,

Не забудь про передплату.

* * *

Марії ПетрощукКушпеті, політв’язню, почесній громадянці•м. Сокаль

Пише спогадизізнання

Про Кенгірськеє повстання,

Про імперськую сваволю

І незнищеную волю.

Це – геройський супротив

За колючками дротів.

Вихід книги ждем, чекаєм,

Хай Вам Бог все помагає.

* * *

Сергію Касяну, депутатові обласної ради

Один на область депутат...

Це справді золотий мандат!

* * *

Громаді села Боб’ятин

Здобувсь Боб’ятин перемоги:

Хоча кусок, але – дорога!

* * *

Краєзнавцям Сокальщини П. Бугаю, І. Вашківу, Я. Книшу, В. Волошину, П. Мавку, Б. Мусі, О. Мадзьопі, П. Козаку, М. Король, Б. Нечаю, В. Опульському, М. Процюку, В. Сорочуку, О. Солодяку, Т. Лящуку, Б. Чайковському, В. Филипчуку, С. Ярош, В. Кней та ін.

Небесна сила вас вела

Писать історію села,

Щоб не погасла пам’ять роду.

За гідний чин Вам честь й хвала.

Вивчать минуле є спонука

Онукам нашим і правнукам.

* * *

Перекладачу Олегові Королю

Перекладаєш ти толково

Із шведської на рідну мову.

Виходить в тебе це майстерно –

Полову – геть, лишаєш зерна.

Вердикт такий мені дозволь:

Король перекладу – Король.

* * *

Ігорю Курачу, культпрацівнику с. Скоморохи

Все для тебе – Скоморохи...

Приїжджай в Сокаль хоч трохи.

Ти ж бо не персона грата,

Завітай хоча б на свято,

Ждуть тебе тут «Колосята».

* * *

Любові Плахтині, директору Белзької музичної школи

У славнім Белзі, граді княжім

Ансамбль створили, зветься «Княжий».

І успіх має... В чім причина?

Його очолює Плахтина –

Натура творча і глибинна.

В її кермі іще музшкола,

Щоби співало все довкола.

* * *

Надії Пинці, вчителюметодисту Сокальської ЗШ №4, керівнику клубу «Творчий неспокій» ім. В. Сухомлинського

Хай не на день – на довгі роки

Працює клуб «Творчий неспокій»,

Щоб на теренах українських

Нових зродити Сухомлинських.

* * *

До питання формування територіальних громад Сокальщини

По добрій волі злучені громади,

То не посварені сільради.

Велика тут лиш засторога:

Чи у громади є спромога.

Тож треба думати, зважати,

Щоб дров і тут не наламати,

Не слід робити все вальпаль...

Повітом ж має буть Сокаль.

* * *

Народному хору «Хлібодар» із Завишні і його художньому керівнику Богданові Кійку

Тобі завжди пошана буде,

Бо пісню ти несеш у люди,

Той незнищенний серця жар

В Народнім хорі «Хлібодар».

Ми цінимо вас по заслузі,

Що брали участь у «Фолькмюзік».

* * *

Анатолію Покотюку, директору Сокальського музею «Людина. Земля. Всесвіт»

Дітище твоє – музей

Наустіж для всіх людей,

Вже заслужений митець.

Служиш в праці за взірець,

А приніс тобі визнання –

Шпон, інтарсія, різець.

Не спиняєш ти розгону

У творінні Пантеону.

* * *

Сокальським лікарям

Покликані Христа любов’ю

Ви – поміч нашому здоров’ю.

Хай Ваша стелиться дорога

В опіці й ласці все від Бога,

Одне не треба забувати:

Здоров’я й лікар має мати.

* * *

Марії Король, голові первинних осередків НРУ і «Просвіта»•сіл Волиця і Комарів

Надзвичайну має роль

У селі своїм Король.

Всі ідеї і затії

Починаються з Марії.

Тож сто літ Вам без вагань

Нових прагнуть поривань.

* * *

Василю Тетерку, майстру спорту міжнародного класу, вчителю фізкультури Бутинської школи

Він зна наснагу перегонів,

Відбігав безліч марафонів.

Як захотів би добре він

Пробіг би з Бутин до Афін.

* * *

Любові Бенедишин, члену Національної спілки письменників України.

Серцем чуйно вірші пише

Поетеса Бенедишин.

На Сокальськім небокраї

Нам веселкою сіяє!

Зичу все колезі я:

Хай живе Поезія!

Володимир ПОЛЯНЧУК,•член Сокальського ЛМО «Колос».

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