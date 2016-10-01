Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 81-83 від 2016-09-22





НАСНИТЬСЯ ВКРАЇНІ…

Розгойдали небо.

Аж хочеться крикнути:

Досить!!!

Спотворена дійсність.

Безсилих безсонь каламуть.

Війна шаленіє -

життя людські косить і косить…

Покремсані долі

за часом пливуть і пливуть…

На всіх перекатах

чужої покути немає.

На всі виднокола -

немає чужої біди.

Звитяг перегони…

У пошуках власного раю

дістатися краю.

А далі?

А далі - куди?

Як вирватись вірі

із цього кривавого виру?

В зіницях безодні

спасенна хитається лодь.

…Насниться Вкраїні

надія - голубкою миру.

І мить, як пір'їну,

впіймає в долоню

Господь.

НЕОПАЛИМІ

1. Василь Макух (1968)

Безмовний біль. Затьмарена доба.

Блукає страх між викликом і схлипом.

Ні продиху, ні просвітку - хіба

Самому спалахнути смолоскипом.

Об небо дух черкнеться, мов сірник.

Шкода, прозрінню - факела замало.

А заки з часу виросте Гірник,

Зметнеться вгору полум'ям Ян Палах*.

Палатимем повік. Над манівцем

Світитимем - незрячим і незримим.

Душа, що світ осяяла вогнем, -

Неопалима.

2. Олекса Гірник (1978)

Тарасова круча… і ніч…

О Дніпре! Чому ж тільки стогнеш?

…Геть, думи! І сумніви - пріч!

Прости… одвернися, мій Боже.

Я - сполохом - над небокрай,

Де (с)Палах і Макух-предтеча…

Свята Україно, світай…

Світися, Голгофо Чернеча!

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*Ян Палах - чеський юнак-студент. •Акт самоспалення - 1969 рік.

Любов БЕНЕДИШИН,

м. Сокаль.

МОНОЛОГИ

(Диптих)

1

Як тебе бракує вдома, сину,

Твого сміху, погляду, розмов…

Вкотре запалило сонце днину,

Будні покрутили корбу знов…

Заросли в саду стежки, алеї

На поталу кинуті дощам…

Як бракує помочі твоєї,

Як бракує кличу Твого: "МАМ!"

Край дороги купочка кубанків,

Порубати б їх… та силоньки - катма,

Втома в тілі від самого ранку,

Ну, а літечко не ледар - а жнивар(!).

Днями борщику червоного зварила,

Як ти любиш, в тому казанку…

Для одної готувати не навчилась -

Поділила котику й Бровку.

Знову й знову тіло косить втома

(Все це від недоспаних ночей)…

Як тебе бракує, сину, вдома,

Твого сміху, голосу, очей…

Вічністю вночі стають години,

Лиш молитва - порятунок, більш ніхто.

Бережи, ПРЕЧИСТА, мого сина,

Щоб живим вернувся із АТО.

2

Втихли смертоносні канонади,

До землиці промінь сонечка сягнув,

Потомилися ворожі "БУКи" й "ГРАДи".

І солдат в окопі, зморений, заснув.

Щось хороше йому снилось - усміхався,

Мабуть, краєвиди рідних хат,

Та прокинувся і похапцем піднявся,

Обхопив міцніше автомат.

Спав свинець шалений ще допоки,

Із кишені воїн аркуша дістав,

На війні не признаній, в окопі

Син до матері листа свого писав.

"Помагай БІГ ! Дорогенька моя мамо,

Шлю тобі солдатський свій привіт.

Знаю, ти була сьогодні в храмі

І молилася за мене і за світ.

Як ти там одна, матусю, вдома?

Як справляєшся із купою робіт…

Чи зерно зібрати дядько Роман

Допоміг, ріднесенька, тобі?

В мене, мамо, тут усе нормально:

Онде хлопці варять борщ у казанку…

Ще в нас друг з'явився "неформальний" -

По-простому його кличемо "Бровко"…

Нині бачив, МАМО, я птахів у небі -

Споглядав, немов уперше, їх політ…

(БОЖЕ МИЛИЙ, скільки часу треба,

Щоби смак забути кирзових чобіт).

Мамочко, здобудем перемогу!

Я ЖИВИМ ДОДОМУ ПОВЕРНУСЬ!

Сад насаджу, ген, аж за дорогу,

Добудую дім і одружусь…

Втихли смертоносні "БУКи" й "ГРАДи",

До землиці промінь сонечка сягнув…

Вітер аркуші гортав на барикадах,

А солдат в окопі, зморений, заснув.

Лідія ГІЙ-ШИШКА,

с. Войславичі.

ПАМ'ЯТАЙ

Не забувай свій рідний, милий край,

Величні гори і полів розмай.

І ту діброву щедру золотисту,

І мову українську ніжну, чисту.

Пісні, як солов'їні трелі з гаю,

Що душу українську зігрівають.

І Київ - серце наше, пам'ятай,

Такий прекрасний, старовинний…

Знай!

Без України нам нема життя,

До неї - всі думки і почуття.

НЕ РУЙНУЙ!

"Не руйнуйте гнізд лелечих, люди…"

Які гарні, теплі ці слова!

…Грізний час, громи тривог повсюди: О, навіщо ця страшна війна?

Люди жили в братстві і в любові,

Сонечко світило всім з небес.

Мить і... пролилося стільки крові,

Тішиться в Кремлі новітній "бєс".

Схаменися, злий скупий потворо, -

Що? землі забракло знов тобі?

Гнізда людські не руйнуй, і горе

Не стели по нашій ти землі...

Людмила РОМАНЮК,

м. Сокаль.

ЩЕ Й В МОСКВІ БУДУТЬ БИТВИ І ТРОЩІ

Знову чуємо ми обіцянки, Вкотре нас потішає Москва -

Що відводить кудись свої танки,

А це тільки брехливі слова.

Ну, навіщо, тиране, ця мова,

Коли світ вже не вірить тобі.

Ти тоді, знать, дотримаєш слова,

Як зародять грушки на вербі.

Не розводь безпорадно руками...

Знаєш добре і сам, що зробив, -

Дружбу ту, що була в нас віками,

Немов пляшку порожню розбив.

Не погрожуй же нам автоматом,

Ти нас атомом теж не лякай -

Нам не буде москаль більше братом,

Хоч тепер на коліна клякай.

Вже не буде Росія сестрою -

Нам рідня не потрібна така,

Що підняла на родичів зброю,

Й не здригнулася в неї рука.

Не сварися з кремлівської вежі,

Нас не маєш у чому корить.

Не роздмухуй в сусідів пожежі,

Бо й твоя хата також згорить.

Тих хлоп'ят, що кидаєш до бою, -

Дерев'яні чекають хрести...

За чужою хто йде головою -

Той свою також мусить нести:

Чи местимуть зимові віхоли,

Чи весна зацвіте у дворі -

За убитих синів вже ніколи

Не пробачать тобі матері.

Хочеш знищити нашу країну

І за це радо з друзями п'єш,

Та народ став у лаву єдину -

Ти об неї свій лоб розіб'єш.

Глянь, вирує уся Україна,

Наче ріки гірські навесні,

Ми не станемо вже на коліна -

Хай тобі це не сниться й у сні.

Ще й в Москві будуть битви і трощі,

І почують Іркутськ, Магадан, Як на "Красній" брукованій площі - Загримить Всеросійський Майдан!

Степан ШУТОВСЬКИЙ,

м. Сокаль.

ЄДИНІ

Україна - наша мати

По два береги Дніпра.

Всі ми в ній, як брат із братом,

Як з сестричкою сестра.



Східна, західна, центральна -

Неподільна і єдина,

Суверенна, сонцесяйна -

Хай святиться Україна.



Київ, Рівне, Львів, Полтава,

Харків, Вінниця, Луганськ -

Всі ми - всі одна держава,

О весь вік і по всяк час.



В полотно вплітають пісню

Нам льонарки із Волині,

Простеляють із Полісся

Білу стежку Україні.



А зі звуками трембіти,

Все чим гори й ліс багаті,

Україні із привітом

Шлють гуцули із Карпатів.



Мозолястими руками

Шахтарі тернову трасу

Прокладають дні за днями -

Віра в майбуття Донбасу.



Із відкритим, щирим серцем

Біль розділять! З москалями -

Силу виявлять у герці...

Чом зробилися вовками?



Разом ми непереможні,

Монолітні як граніт,

І таких нас знає кожний -

Шанувати буде світ.

Ганна КУЗЬМАК,

с. Добрячин.

***

Іде життя. Пливуть роки й століття,

Та кануть в небуття похмурі дні,

А пам'ять світлим спомином розквітла

Та пригадала нам часи шкільні.

І пригадались світлі класи школи

Та найдорожчі рідні вчителі.

О ні! Вас нам не позабуть ніколи,

Бо ви найкращі люди на землі.

Для нас завжди знання ви дарували,

Будили найчистіші почуття

І двері в світ широкий відкривали,

Щоб не було дитинству забуття.

Учіться, діти, вчіться і дерзайте,

Візьміть знання за суть свого життя,

І чисте світло радості пізнайте,

Свого не оскверніте майбуття.

Щоб з вами Бог був завжди і повсюди,

Та світ дитинства душу зігрівав,

Щоб виросли із вас хороші люди,

Та прищепились вчителя слова.

Марія ЛОБАЙ,

с. Сілець.

МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ

В час огненний, в час зла і безчестя

Я взиваю до Божих чудес:

Зупинити вороже нашестя,

Мир послати з високих небес.

Україно! Молюся за Тебе,

Як за Матір Пречисту Святу, -

Відчуваю душевну потребу,

Щоб розвіять Твій розпач й журбу.

Твою тугу, чуже лихослів'я,

"Братське" наймане враже лице,

Помолюся за його прозріння -

Наболілим душевним слівцем.

Хай мою невеличку молитву

Приймуть в лоно святі небеса,

Бо сльозами солоними вмито:

І повіки й уста.

Ольга ГАВРИЛЮК,

с. Свитазів.

***

Магічна сила криється у слові.

Лікуй, як можеш, та не квапся вбити.

Ти на прощання щось сказав любові,

Мою присутність навіть не помітив.

Клубок у горлі. Мрії кольорові

Пропущені уже крізь буднів жорна.

Магічна сила криється у слові.

А магія буває біла й чорна.

***

У вересня - висока зрілість неба

І хвороблива жовтизна довкіль.

Осінню стежку цю здолати треба

Без остраху, що далі - заметіль.

Усіх крилатих вже покликав вирій,

Та крила не у кожного ростуть.

Воздасться всякому по його вірі,

А я, напевно, залишаюсь тут.

Дослухати щемку осінню казку,

Себе у ній потрібною відчуть.

І диво-мрії виплекати пташку:

Дивись, за зиму, крила відростуть.

***

Глузують відверто осінні дощі

І гасять дими, що снувались поволі.

Дотріпують листя убогі плащі,

Що не захищають від вітру і долі.

Минаю калюжі. У затишку барв,

Таке ще чітке віддзеркалення неба.

Листочок-мідяк, задзвенівши, упав.

Ця осінь до мене, по-своєму, щедра.

***

Осінь дуже вразлива

Через надмір емоцій.

І ця листяна злива

У безвітряній ночі.

Все казкове і справжнє.

Крізь туманів дими

Я з тобою назавжди,

Ти - лишень до зими.

Світлана МЕЛЬНИЧУК,

с. Перетоки.

ЛЬВІВ

Я знову повертаюся до Львова:

Краса його повік не промине.

І вуличка тут не одна знайома

З привітністю запрошує мене.

Тут на будинках викарбують вірші

Мислителів-митців усіх часів.

Тут атмосфера щастя у повітрі

І музика лунає звідусіль.

Я так люблю прогулянку у Львові:

І Стрийський парк, і Ботанічний сад.

Трамвайних колій тут бурхливе море,

Бруківка - наче з історичних шпальт.

Тут говір інший, він-бо пансько- львівський. В кав'ярні на бамбетлі п'ється чай,

І штрудель тут смачнющий, • український -

Вам радо принесе офіціант.

СЛОВА

Слова - яка ж-бо їх вагомість?

Що значать всі вони для нас?

Словами можна лікувати втому,

А можна вбить в недобрий час.

Словами можна висвітлити думку,

Або розрадити когось.

Словами - докоряють, на науку,

І підбадьорюють також.

Слова - це наче ліки у аптеці,

Але аптекарем-цілителем є ти.

Тож можеш без рецепту відпустити

Захожому "пігулку" доброти.

Марічка ВАСЬКО,

смт. Гірник.

***

Я - гречкосій, не кличка образлива,

Я той, хто землю любить понад все.

На полі я, чи спекота, чи злива,

На ньому я одвічний екстрасенс.

Ворожу я, щоб краще уродило,

І літо я кодую на погідь.

Беруться в мене, як в Антея, сили,

Бо я на цій землі, допоки світ.

Голодоморів пережив я пекло,

Я їв пирій, кору і лободу,

І як би там було мені нестерпно,

До міста я ніколи не піду.

За бур'яни із агрономом лаюсь

І не одного я за це картав.

Я - хлібороб і цього не встидаюсь,

Земля моя, бо я на ній постав.

На ній я зріс, пізнавшись з мозолями,

На ній вдихаю житніх хвиль прибій,

Я карооку землю до бестями

Обожнюю, як давній пращур мій.

Я милуюся нивою дзвінкою,

Як хлібом свіжим, вийнятим з печі.

Моє ти поле, вічні ми з тобою,

Допоки ти - ми вічні орачі.

Володимир ПОЛЯНЧУК,

с. Боб'ятин.

Іще не минули години скорботні,

І серце пече нас вогнем.

Ой, хлопці-герої з Небесної сотні,

Ми подвигом вашим живем.

В морози тріскучі, рясні снігопади,

Де кулі з усіх перехресть,

У центрі столиці звели барикади

І встали за гідність і честь.

За долю Вітчизни, за мрію людини,

За право на мирний протест,

Найкращі в нас дочки й сини України

На вірність її склали тест.

Майдан нам засвідчив, яка то є сила,

Коли всі плече до плеча.

Ваш подвиг величний народу дав крила,

Його навіки вистача.

Не вмре, не загине ніколи держава,

Хто важив за неї життям.

- Тож Слава Вкраїні! - Героям всім Слава!

Безсмертя - полеглим бійцям.

СЛАВЕНЬ НЕБЕСНІЙ СОТНІ

Сл. Володимира Полянчука Муз. Миколи Ведмедері

Широко, виразно