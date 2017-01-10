Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

ЗОРЯ ЗАСІЯЛА!
Христос народився! Зоря засіяла,
Спасення оплачено Божим Дитям.
Віки Україна в недолі стогнала,
І врешті всміхнулась своїм майбуттям.
Христос народився! Радіють всі люди,
Щебече до мами щасливе маля…
Життя забрунилось, на повнії груди
Вдихає синь неба спокійна земля.
Христос народився! Відкрилась дорога
У царство добра, де панує любов,
З любов'ю до ближнього йдімо до Бога,
До нас його Дух вже навіки зійшов.
Христос народився! Зоря нам сіяє,
Наповнює вірою душі й серця …
Ми вірим Ісусу – він щиро благає
Йти праведним шляхом до ласки Отця.
Христос народився! І вічність воскресла
В степах Придніпров'я, в Карпатськім краю,
Державою нашою Воля небесна
Навіки утвердила правду свою.
Христос народився! Вклонімся Дитятку,
Що вістку відкрило благої мети…
І знову молитву промовмо спочатку:
Спасителю наш, майбуття освіти!
Володимир КОМБЕЛЬ,с. Низи.