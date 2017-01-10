Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Культура » Поезія Поезія Поезія Віктора Комбеля - Зоря засіяла Твитнуть Стаття з випуску № 1-3 від 2017-01-05



ЗОРЯ ЗАСІЯЛА! Христос народився! Зоря засіяла,

Спасення оплачено Божим Дитям.

Віки Україна в недолі стогнала,

І врешті всміхнулась своїм майбуттям.

Христос народився! Радіють всі люди,

Щебече до мами щасливе маля…

Життя забрунилось, на повнії груди

Вдихає синь неба спокійна земля.

Христос народився! Відкрилась дорога

У царство добра, де панує любов,

З любов'ю до ближнього йдімо до Бога,

До нас його Дух вже навіки зійшов.

Христос народився! Зоря нам сіяє,

Наповнює вірою душі й серця …

Ми вірим Ісусу – він щиро благає

Йти праведним шляхом до ласки Отця.

Христос народився! І вічність воскресла

В степах Придніпров'я, в Карпатськім краю,

Державою нашою Воля небесна

Навіки утвердила правду свою.

Христос народився! Вклонімся Дитятку,

Що вістку відкрило благої мети…

І знову молитву промовмо спочатку:

Спасителю наш, майбуття освіти! Володимир КОМБЕЛЬ,с. Низи.

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