Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 1-3 від 2017-01-05





РІЗДВЯНЕ

В небі ясна така красна зіронька зійшла,

Благу вість усьому світу вона принесла –

Народилося Дитятко у яскині вбогій,

Цар і неба, і землі – Месія – Син Божий.

А над Ним схилилась ніжно Мати Пресвята.

Їх обох любов’ю, миром Йосип огорта.

Позлітались ангелятка з неба високості,

До Ісусика малого на землю у гості.

Із ягнятками до ясел пастушки прийшли.

Три царі з країв далеких дари принесли,

На колінця припадають у бідній яскині,

Бога бачачи во плоті у малій дитині.

А дитятко простягає рученьки маленькі

До Небесного Отця, до Марії-неньки.

Обіймає цілий світ, землю обіймає,

І тебе, й мене – усіх, бо кожного знає.

Стукає у кожне серце, проситься: «Впустіть!

Моє тіло, кров мою в дарунок прийміть.

Поміж нас журби і смутку більше хай не буде».

Народився Відкупитель – радуйтеся, люди!

Народилося Дитя у яскині вбогій –

Цар і неба, і землі – Месія – Син Божий.

Кожен хай «Во вишніх слава!» Господу співає.

Радуйтеся щиро, люди: Христос ся рождає!

СВЯТ-ВЕЧІРНЄ

Зірка ясна засіяла,

Освітила небеса,

Пресвята Марія-Мати

Породила нам Христа.

В мирі Господа вітайте

І складайте молитви,

Колядуйте, прославляйте

Славу Божу на віки!

Радуйтеся, добрі люди,

Сповіщають небеса:

Народивсь Ісус сьогодні,

Нам даруючи життя.

ОЙ, ЯКА ЯЛИНКА!

Ой, яка ялинка в нас!

Сяє стільки тут прикрас:

І малі й великі кульки,

Срібні й золоті бурульки.

І цукерки, й намистинки,

І горішки, і сніжинки.

Наче кралечка стоїть,

Різнобарвно миготить.

Біля нашої перлинки –

Новорічної ялинки –

Я, сестричка і наш братик

Будемо колядувати!

Лідія ГІЙШИШКА, с. Войславичі.