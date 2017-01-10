Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Культура » Поезія
Поезія

Різдвяна поезія Лідії Гійшишки
Стаття з випуску № 1-3 від 2017-01-05

РІЗДВЯНЕ

В небі ясна така красна зіронька зійшла,
Благу вість усьому світу вона принесла –
Народилося Дитятко у яскині вбогій,
Цар і неба, і землі – Месія – Син Божий.
А над Ним схилилась ніжно Мати Пресвята.
Їх обох любов’ю, миром Йосип огорта.
Позлітались ангелятка з неба високості,
До Ісусика малого на землю у гості.
Із ягнятками до ясел пастушки прийшли.
Три царі з країв далеких дари принесли,
На колінця припадають у бідній яскині,
Бога бачачи во плоті у малій дитині.
А дитятко простягає рученьки маленькі
До Небесного Отця, до Марії-неньки.
Обіймає цілий світ, землю обіймає,
І тебе, й мене – усіх, бо кожного знає.
Стукає у кожне серце, проситься: «Впустіть!
Моє тіло, кров мою в дарунок прийміть.
Поміж нас журби і смутку більше хай не буде».
Народився Відкупитель – радуйтеся, люди!
Народилося Дитя у яскині вбогій –
Цар і неба, і землі – Месія – Син Божий.
Кожен хай «Во вишніх слава!» Господу співає.
Радуйтеся щиро, люди: Христос ся рождає!

 

СВЯТ-ВЕЧІРНЄ

Зірка ясна засіяла,
Освітила небеса,
Пресвята Марія-Мати
Породила нам Христа.
В мирі Господа вітайте
І складайте молитви,
Колядуйте, прославляйте
Славу Божу на віки!
Радуйтеся, добрі люди,
Сповіщають небеса:
Народивсь Ісус сьогодні,
Нам даруючи життя.
ОЙ, ЯКА ЯЛИНКА!
Ой, яка ялинка в нас!
Сяє стільки тут прикрас:
І малі й великі кульки,
Срібні й золоті бурульки.
І цукерки, й намистинки,
І горішки, і сніжинки.
Наче кралечка стоїть,
Різнобарвно миготить.
Біля нашої перлинки –
Новорічної ялинки –
Я, сестричка і наш братик
Будемо колядувати!

Лідія ГІЙШИШКА, с. Войславичі.         


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