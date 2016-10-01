Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29





Демократичність закупівель з бюджетних фондів для малого і середнього бізнесу – один з найважливіших принципів детінізації цього сектора економіки. Але щоб використовувати цю можливість на благо свого бізнесу, підприємець повинен не тільки знати, як брати участь у держзакупівлях, але і навчитися відслідковувати їх ефективність.

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Упустити можливість вийти на великий і різноплановий ринок держзамовлення – непрощенна помилка не тільки для власника компанії, але і для будь-якого менеджера з продажу, який планує приносити користь своєму підприємству і успішно піднятися по кар'єрних сходах.

Як кожне у вас масштабний бізнес, участь у держзакупівлях повинно починатися з оцінки своїх можливостей і підприємницьких ризиків. Деякі підприємці наймають спеціалістів або консультантів щодо держзакупівель, а деякі вчаться самі і досягають результатів при мінімальних витратах. Перше, що потрібно для участі в держзакупівлі, – оволодіти базовими знаннями про умови роботи контрактної системи по забезпеченню державних і муніципальних структур необхідними товарами, роботами і послугами. Огляд вимог ви можете дізнатися на сайті Держзакупівлі.Онлайн щодо того як сучасна кон'юнктура впливає на простоту, результативність і ясність до сучасної системи державних закупівель. Відгуки про сервіс ви можете прочитати на сторінці сайту компанії, а також знайти самостійно в інтернеті. Ці вимоги в нинішніх умовах реалізуються наступним чином: Всі держзакупівлі здійснюються через спеціально розроблений сайт Prozorro.

Клієнти вносять свої дані в систему за процедурою, визначеною в нормативних актах. Постачальники проходять акредитацію на електронних торговельних майданчиках. Постачальники товарів, робіт або послуг, скориставшись пошуковою системою на сайті держзакупівель, мають можливість відшукати їх цікавлять позиції і прийняти участь в торгах. Після припинення торгів із суб'єктом господарювання, який зміг домогтися найбільш вигідних умов угоди, що укладається контракт. до змісту Інформація для постачальника

Брати участь у тендерах мають право всі суб'єкти господарювання зі статусом юридичної особи. Індивідуальний підприємець також прирівнюється за статусом до юридичній особі, тому участь в держзакупівлі нічим не обмежена.

Більш детальну інформацію ви можете дізнатися, відвідавши сайт dzo.com.ua.