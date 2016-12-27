Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 108-109 від 2016-12-14





Причини оформити кредит он-лайн :

Для оформлення кредиту онлайн в Україні загалом, багато ситуацій - список, коли треба гроші терміново через 15-30 хвилин нескінченний: від закриття спору, брак грошей на подарунок до покупки потрібного товару. Є момент, що можна взяти грошей у друзів/батьків, але не завжди ситуація дозволяє і де-та гордість/совість, тому мікрокредити тут вирішують тактичний питання, і щоб це не переросло в стратегічну проблему, важливо закривати їх все вчасно.

А щодо друзів, то не завжди в друзів або рідних є вільні гроші. Також, ціна питання може бути більше їх можливостей, скажімо, якщо 1000-2000 — це ще може ок, а далі...

Візьміть за правило, що в друзів і рідних гроші в позику краще не брати, ну і випрошувати гроші у близьких не найкращий варіант. Тому або беріть вигідний кредит, або якщо сума невелика мікрокредит.

Як швидко оформити кредит онлайн, щоб отримати готівку:

Робимо заявку в банку або кредитному сервісі, проходимо анкетування по телефону і, якщо все ок йдемо на зустріч банку/компанії/підписуємо договір і вуаля. Один з них - Idea Bank. Сума кредиту до 100 000 грн. (зараз до 50000 грн.), на термін до 60 міс., під 31% річних, без довідки про доходи, для офіційно влаштованих та пенсіонерів, вік позичальника 21-74 років. Є спец. пропозиція для рефінансування інших кредитів. Можливість оформити кредити онлайн та достроково погасити кредиту. Рішення по видачі кредиту за 1 хвилину. Детальніше умови кредиту від Ідея Банку. Якщо трохи розтягнути в процесах, то вам можуть відразу або не відразу передзвонити, також перед розглядом кредитного центру банку/компанії може бути кілька днів або тиждень, або 1 день, як у кого. Далі зустріч, пакет документів, тому що кредит може бути запорукою і без.

Як оформити кредит онлайн на банківську карту за 15 хвилин:

В Україні банки нещодавно почали видавати кредити онлайн і дана послуга поступово набирає популярність. Тобто, банки частково йду в мікрокредитування, тому що швидкість — це ключ до успіху для будь-якої фінансової і не тільки компанії.

Головна їх перевага: 15 хвилин і гроші у вас на карті. Мінус, такі позики для кредиторів ризиковані, тому і процент тут більший, але для вирішення ситуації цілком практичне рішення.

Додати тут нічого, крім того, якщо ви працюєте з одним і тим же сервісом, у вас постійно зростатиме кредитний ліміт, знижки і ви зможете ще на кращих умовах брати позики, коли вам потрібно.

Миттєва позика – терміново не означає погано

Саме швидкість отримання онлайн кредиту, прозорість умов та сервіс грають найважливішу роль, а не ставка або % комісії. Головне, також, чітко розуміти всі ризики до взяття кредити і чому це важливо для вас. Мікрокредитування в Україні зараз тільки набирає темпи зростання і популярності з-за своєї простоти і зручності.

Як вибрати банк для кредиту

Сьогодні в Україні дуже багато фінансових установ, які надають мікрокредити. Також, в банках, дуже часто змінюються умови і простежити за все ними майже нереально. Тому реккомендуем використовувати при підобрі кредитів фінансові агрегатори. Банки будуть боротися за вас, як за клієнта, і вам не потрібно витрачати час, щоб отримати найкращу пропозицію, це вони будуть робити.