Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 92-93 від 2016-10-20





Безперечно, успіх кредитної спілки «Вигода» у фінансовій сфері краю упродовж 24 років – це свідчення надійності та розвитку установи, яка йде в ногу з часом, пропонує нові послуги для своїх членів, активно співпрацює з громадою.

Кредитна спілка «Вигода» організована в Стрию у 1992 році на кооперативних засадах 13а членами Стрийської міської організації товариства «Просвіта». Як перший в Україні фінансовий кооператив зарекомендувала себе надійним, публічним, професійним, конкурентноздатним і перспективним проектом. Кредитна спілка «Вигода» є успішним прикладом самоорганізації людей із невеликим достатком. Майже чверть століття цей фінансовий кооператив служить українській спільності, а на Сокальщині – дев'ятий рік, дбаючи про надійність, стабільність і доступ до фінансів для простих людей. Власне у самоорганізації українців, зокрема, і через кредитну кооперацію, акумулюється сила нашого краю, України у світі, бо порядок у своїй домівці можемо і зобов'язані зробити самі. І це реально! «Вигода» – яскравий приклад того, як можна господарювати й правильно розпоряджатися коштами. Одним словом: «Свій до свого по своє».

Й справді, за ці роки кредитівка стала своєю для десятка тисяч людей, які довірили свої кошти цій установі чи скористалися позикою для вирішення різних фінансових проблем: оплатити за навчання, придбати житло, відгуляти весілля і навіть розпочати свою власну справу. І попри те, що недовіра населення до банків росте, «Вигода» може похвалитися стабільною клієнтською базою, яка щороку зростає.

Також кредитівка постійно розвивається, намагається відповідати віянням часу. Зокрема, активно спричинилася до впровадження програми енергозбереження за сприяння Львівської обласної ради та облдержадміністрації, що успішно впроваджується вже кілька років поспіль. Згідно з цією програмою Львівська облдержадміністрація надає часткове відшкодування відсотків за кредитом на встановлення та реконструкцію індивідуальних систем опалення, утеплення будинків, встановлення та реконструкцію електропостачання за енергоощадними технологіями, використання альтернативних до газу джерел енергії, встановлення та заміна віконнобалконних конструкцій, вхідних дверей тощо. Це сьогодні особливо актуально у зв'язку із значним підвищенням цін на газ, тепло, світло.

Не менш важлива й інша програма, щодо підтримки фермерів та виробників сільсько-господарської продукції. До речі, на Сокальщині щороку видається кредитів на понад 1,5 млн. гривень на ведення фермерських господарств. Також «Вигода» надає кредити на ведення особистих селянських господарств – для встановлення теплиць; розведення кролів, свиней, корів; вирощування городини, ягідних культур; облаштування пасік, придбання відповідної сільськогосподарської техніки, добрив, кормів, засобів захисту рослин, та ін.

Маємо особливі програми для людей, які дбають про майбутнє своїх дітей і, вкладаючи кошти на депозит, мають змогу отримати кредит на освіту втричі більший депозиту і з наполовину меншими відсотками.

І ще кілька штрихів до портрету «Вигоди». Тут є інтелектуальні, фінансові та організаційні резерви, які дають підстави усім членам спілки впевнено дивитися у завтрашній день. Якщо ви оберете цю фінансову установу для збереження своїх заощаджень, то не помилитеся, бо кредитівка сумлінно виконує зобов'язання перед своїми вкладниками, ретельно виплачує проценти за внесками членів спілки на депозитні рахунки, повертає вклади та приймає нові. У нас немає прихованих платежів чи комісій, отримуючи кредит, ви вступаєте в спілку, сплативши вступні внески, і також при видачі коштів сплачуєте один відсоток в Благодійний фонд «Рідня» (на випадок смерті позичальника), і кожного місяця оплачуєте платіж, в який вже враховано сам кредит та відсотки по ньому. Все просто та доступно. І все це красномовно свідчить про надійну роботу «Вигоди», так як і про високу довіру населення.

Щороку «Вигода» організовує поїздку на прощу до Зарваниці та ще багатьох святих місць, де люди можуть бути ближчими до Бога, помолитися за себе, своїх рідних та мир в Україні.

Тут ставлять амбітні плани й досягають їх. Бо, як каже голова спостережної ради Петро Маковський, мають віру, любов, доброчесність, команду, бачення, стратегію та план дій. І головне – неоціненний досвід! І нехай гасло «Обертай грошима з Вигодою» буде запорукою успіху для кожного, хто прагне стати заможним.

Жанна ЖУРАВІНСЬКА,керівник філії кредитної спілки «Вигода».

Фото з архіву КС «Вигода».

