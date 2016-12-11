Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 104-105 від 2016-11-30





Місцезнаходження підприємства:

вул.Героїв УПА,11 м.Сокаль Львівської області, 80000

Кваліфікаційні вимоги:

Вища освiта другого рiвня за ступенем магiстра за вiдповiдною галуззю знань або вища освiта другого рiвня за ступенем магiстра та пiслядипломна освiта за галуззю знань «Управлiння та адмiнiстрування» або «Право».

Стаж роботи на керiвних посадах нижчого рiвня – не менше нiж 5 рокiв.

Необхідні документи:

1) заява кандидата на ім’я міського голови;

2) копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;

3) автобіографія;

4)копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;

5)копія трудової книжки;

6) програма стратегії розвитку підприємства, установи, організації;

7) дві фотографії розміром 4 х 6 см;

8) ксерокопія військового квитка (при наявності)

9) медична довідка форми №122-2/о, №140/о

10) довідка про відсутність судимості.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення про проведення конкурсу(8.12.2016), за адресою: м.Сокаль, вул.Шептицького, 44, тел.7-30-60.

Сокальська міська рада, по інформації сайту Сокаль і Сокальщина