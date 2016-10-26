Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Про великі підприємства
Про податки
Про економіку
Національний банк інформує
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF

[2016-10-26 18:41:59] Мар'яна Підкажіть, будь ласка, де можна ...

[2016-10-25 17:01:31] Віктор Ось вам і наглядний приклад ...

[2016-10-24 15:03:56] Андрій Все це добре тільки скажіть ...

[2016-10-01 08:20:17] Лилия Кроме Валерия Красицкого по этой ...

[2016-09-27 22:54:38] Андрій Це біда! ...

Огляд
Сьогодні нам має бути соромно перед поколіннями безсмертних, які боролися за волю України
Майже два десятиліття в лісах і горах, на селах і хуторах Західної України лунали постріли, лилася кров, ішла велика боротьба народу за право жити на власній землі, за своїми законами і на свій розсуд. Вільні люди протистояли рабству, свобода постала проти тиранії.
Завершуються роботи над аналізом бюджетного потенціалу Белзької територіальної громади Сокальщини
Команда Асоціації органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати-Україна" спільно з експертами в рамках проекту "Об'єднуймося свідомо: підвищення ефективності процесу об'єднання громад у Львівській області" завершує роботи над аналізом бюджетного потенціалу Белзької територіальної громади Сокальського району.
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Економічні новини » Про економіку
Про економіку

В якому віці виходять на пенсію в Україні
Стаття з випуску № 90-91 від 2016-10-13

Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" в статті 26 встановлює єдиний вік 60 років, як для чоловіків, так і для жінок, після досягнення якого і наявності страхового стажу не менше 15 років можна претендувати на отримання пенсії за віком.

До досягнення віку, встановленого абзацом першим цієї статті, право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку: 55 років  які народилися до 30 вересня 1956 року включно:

55 років 6 місяців  які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року:
56 років  які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року:
56 років 6 місяців  які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;
57 років  які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року:
57 років 6 місяців  які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;
58 років  які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року:
58 років 6 місяців  які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року:
59 років  які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;
59 років 6 місяців  які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;
60 років  які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.

Жінкам, які народилися у період по 31 грудня 1961 року, після виходу на пенсію встановлюється підвищення розміру пенсії, обчисленого відповідно до статті 27 цього Закону, в розмірі 2,5 відсотка за кожні шість місяців більш пізнього виходу па пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60річного віку.

Також до досягнення віку, передбаченого ст. 26 Закону, призначається: пенсія на пільгових умовах відповідно до ст. 13 ЗУ "Про пенсійне забезпечення" (працівникам, зайнятим на роботах за Списком 1. Списком 2 та на інших важких роботах); пенсія хворим на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційним карликам (чоловікам в 45 років за наявності страхового стажу 20 років, жінкам  з 40 років за наявності не менше 15 років страхового стажу); пенсія жінкам, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і матерям інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку після досягнення 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу. При цьому до числа інвалідів, з дитинства належать також дітиінваліди віком до 16 років. За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п'ятьох або більше дітей чи дитиниінваліда здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності не менше 20 років страхового стажу пенсія за вислугою років відповідно до ст. 52, 54, 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Олена ЛУЧКОВА,
начальник відділу з питань призначення та перерахунку пенсій у Сокальському районі об’єднаного управління Пенсійного фонду України у Львівській області.


Версія для друку
Інші публікації розділу Про економіку

Кількість переглядів - 53


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  