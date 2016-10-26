Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 90-91 від 2016-10-13





Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" в статті 26 встановлює єдиний вік 60 років, як для чоловіків, так і для жінок, після досягнення якого і наявності страхового стажу не менше 15 років можна претендувати на отримання пенсії за віком.

До досягнення віку, встановленого абзацом першим цієї статті, право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку: 55 років які народилися до 30 вересня 1956 року включно:

55 років 6 місяців які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року:

56 років які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року:

56 років 6 місяців які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;

57 років які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року:

57 років 6 місяців які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;

58 років які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року:

58 років 6 місяців які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року:

59 років які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;

59 років 6 місяців які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;

60 років які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.

Жінкам, які народилися у період по 31 грудня 1961 року, після виходу на пенсію встановлюється підвищення розміру пенсії, обчисленого відповідно до статті 27 цього Закону, в розмірі 2,5 відсотка за кожні шість місяців більш пізнього виходу па пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60річного віку.

Також до досягнення віку, передбаченого ст. 26 Закону, призначається: пенсія на пільгових умовах відповідно до ст. 13 ЗУ "Про пенсійне забезпечення" (працівникам, зайнятим на роботах за Списком 1. Списком 2 та на інших важких роботах); пенсія хворим на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційним карликам (чоловікам в 45 років за наявності страхового стажу 20 років, жінкам з 40 років за наявності не менше 15 років страхового стажу); пенсія жінкам, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і матерям інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку після досягнення 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу. При цьому до числа інвалідів, з дитинства належать також дітиінваліди віком до 16 років. За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п'ятьох або більше дітей чи дитиниінваліда здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності не менше 20 років страхового стажу пенсія за вислугою років відповідно до ст. 52, 54, 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Олена ЛУЧКОВА,

начальник відділу з питань призначення та перерахунку пенсій у Сокальському районі об’єднаного управління Пенсійного фонду України у Львівській області.