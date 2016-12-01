Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23





Відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в м. Червоноград з травня 2016 року стало відоме на всю Україну. Тоді всі функції щодо оформлення матеріалів та розслідування причин виникнення професійних захворювань перейняла на себе новостворена структура Головного управління Держпраці у Львівській області. Але діючий «Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» та методика обстеження умов праці хворого і складання санітарно-гігієнічної характеристики умов, які були розроблені під структуру Держсанепідстанції, не були переглянуті під структуру Держпраці.

Внаслідок такої реорганізації державних установ залишилися поза законом сотні потерпілих через професійне захворювання, які тривалий час відпрацювали на вугільних підприємствах м. Червоноград та Сокальського району і стали нікому непотрібними. Вони, звільнені через стан здоров’я, втративши роботу, повністю залишились без засобів до існування – ні зарплати, ні пенсії, ні регресу, а вдома – сім’я, діти, які вчаться, оплата комунальних послуг і ціни та тарифи, які щомісяця постійно ростуть, почали «ходіння по муках».

Були оббиті пороги чиновників різного рівня, починаючи від відділення Фонду в м. Червонограді, далі – територіальна профспілка, міська рада, Львівська обласна рада та всі кабінети урядовців в м. Києві, а істотних зрушень досі не видно.

Головне управління Держпраці у Львівській області почало розслідувати професійні захворювання потерпілих, діагноз яким було встановлено ще в квітнітравні місяці. Так як досі ще не приведені у відповідність законодавчі акти щодо «Порядку розслідування профзахворювань…» під структуру Держпраці, представники Фонду, що задіяні в комісії з розслідування, долучають до актів П4 окрему думку про те, що ці акти підписуються і затверджуються представниками Головного управління Держпраці у Львівській області без законних підстав.

Станом на 15.11.2016 року вже складено 60 актів за формою П4 з окремою думкою Фонду. З них 14 потерпілих пройшли МСЕК і їм встановлена інвалідність та стійка втрата працездатності. Фонд, керуючись діючим законодавством, не має права проводити їм страхові виплати.

По двох перших актах П4 подано позови до суду, розгляд цих справ уже вкотре переноситься і конкретного рішення щодо проведення виплат чи призупинення їх немає.

Закінчилась весна, минуло літо, минає осінь, надворі наступила зима, а «ходіння по муках» більш як двох сотень людей продовжується.

Невідомо, що буде раніше – рішення суду чи новий законодавчий акт, який нарешті дасть зелене світло і стане вільною дорога для здійснення соціального захисту працівників, що потерпіли на виробництві.

За перші 4 місяці 2016 року розслідувано і складено 156 актів за формою П4, які затверджені головним державним санітарним лікарем. В жовтні-листопаді 2016 року розслідувано і складено 60 актів за формою П4, які затверджені начальником управління Держпраці у Львівській області.

Нині через законодавчу колізію остаточно ще не вирішено питання правомірності дій Головного управління Держпраці, і поки не вступлять в силу нові законодавчі акти з питань розслідування профзахворювань, ситуація залишиться напруженою.

Роман СТАШКЕВИЧ, начальник Червоноградського відділення Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві.