Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Більш як 20 мільйонів гривень надійшло в бюджет від страхувальників Сокальщини
У листопаді цього року суб’єкти господарювання – страхувальники, які перебувають на обліку у Сокальському відділенні Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, перерахували в бюджет 20,6 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 11,5 відс., або 2,1 млн. грн. більше, ніж очікувалось.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Економічні новини » Про податки
Про податки

Більш як 20 мільйонів гривень надійшло в бюджет від страхувальників Сокальщини
Стаття з випуску № 104-105 від 2016-11-30

У листопаді цього року суб’єкти господарювання – страхувальники, які перебувають на обліку у Сокальському відділенні Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, перерахували в бюджет 20,6 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 11,5 відс., або 2,1 млн. грн. більше, ніж очікувалось. Про це інформував головний державний податковий ревізор-інспектор сектору податків і зборів з фізичних осіб Василь Мілевич.

Також, податківець зазначив, що під час зустрічі з платниками податків фахівцями інспекції наголошується, що платниками єдиного внеску є роботодавці, а саме:

- підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами;

фізичні особи — підприємці, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців);

фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту);

дипломатичні представництва і консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), утворені відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами;

дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України.

У 2016 році встановлено єдину ставку нарахування єдиного внеску в розмірі 22 відс. до усіх видів доходів. Виняток становлять тільки спеціальні ставки нарахування єдиного внеску для інвалідів (8,41 відс., 5,3відс.і 5,5 відсотка).


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