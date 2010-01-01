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Голос Сокальщини - актуальні новини » Економічні новини » Про податки
Про податки

Детінізація трудових відносин та легалізація заробітної плати – на порядку денному

В приміщенні Сокальської РДА вiдбулося чергове засiдання робочої групи з легалiзацiї виплати заробiтної плати, за участю начальника Сокальського відділення Червоноградської ОДПI Наталії Жолудєвої. Участь у нараді взяли мінімізатори – керівники сокальських підприємств та фізичні особо - підприємці, що допустили виплату заробiтної нижче законодавчо встановленого мiнiмального розмiру.

Кожен керівник підприємства прозвітував про ситуацію, яка склалася та надав пояснення причин виплати найманим працівникам заробітної плати нижче мiнiмального розмiру.

Пiд час спiлкування з представникам бізнесу начальник Сокальського відділення Червоноградської ОДПI Наталія Жолудєва роз'яснила дiюче законодавство щодо оподаткування заробiтної плати, здiйснення нарахувань на фонд оплати працi та наголосила на  вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про працю.

„Заробітна плата – основний показник якості життя населення, тому врегулювання питання по підвищенню заробітної плати є актуальним на сьогодні. Своєчасна й повна сплата платежів по єдиному соціальному внеску а також забезпечення заробітною платою працівників не менше мінімальних соціальних стандартів – це обов’язок кожного роботодавця щодо соціального захисту своїх працівників” – зазначив начальник Управління праці та соціального захисту населення  Сокальської РДА Володимир Огінський.


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