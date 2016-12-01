Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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До відома керівників неприбуткових підприємств, утанов та організацій Сокальського району
Відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового Кодексу України, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій, керівники цих підприємств зобов’язані привести свої установчі документи у відповідність із нормами цього Кодексу та у строк до 1 січня 2017 року подати до контролюючого органу реєстраційну заяву за формою 1РН та засвідчені підписом керівника або представника такої організації та скріплені печаткою
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Економічні новини » Про податки
Про податки

До відома керівників неприбуткових підприємств, утанов та організацій Сокальського району
Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23

Відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового Кодексу України, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій, керівники цих підприємств зобов’язані привести свої установчі документи у відповідність із нормами цього Кодексу та у строк до 1 січня 2017 року подати до контролюючого органу реєстраційну заяву за формою 1РН та засвідчені підписом керівника або представника такої організації та скріплені печаткою (за наявності) копії установчих документів неприбуткової організації (крім тих, що оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України від 15.05.2003 року № 755ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (Червоноградської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Львівській обл. – Сокальське відділення).

Неприбуткові підприємства, установи та організації, які не привели свої установчі документи у відповідність із нормами пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу, після 1 січня 2017 року будуть виключатися контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Для цього, щоб внести зміни до установчих документів (статуту, положення), вам необхідно звернутися до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань Сокальської районної районної державної адміністрації Львівської області (вул. Тартаківська, 7, м. Сокаль, 1 поверх). З собою мати пакет документів відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань» (в редакції за №785VІІІ від 26.11.2015 р. та №1666VІІІ від 06.10.2016 р.).

Відповідно до вимог Порядку орган ДФС здійснює включення неприбуткової організації до Реєстру в разі, коли організація відповідає таким вимогам:

– установчі документи неприбуткової організації містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

– установчі документи неприбуткової організації передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

– установчі документи неприбуткової організації передбачають, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Телефон для довідок: (03257) 72055.

Марія РЕБРИНА, завідувач сектору державної реєстрації.


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