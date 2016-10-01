Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 81-83 від 2016-09-22





У Сокальському відділенні Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області відбувся сеанс телефонного зв'язку "гаряча лінія" із завідувачем сектору податків і зборів з фізичних осіб Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ Надією ДЯЧУК, під час якого платники запитували:

- Прошу сказати, чи передбачено пільги для населення по платі за землю?

- Від сплати податку звільняються: інваліди першої і другої групи; фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Варто зазначити, що звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм: для ведення особистого селянського господарства: у розмірі не більш як 2 гектари; для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) не більш як 0,10 гектара; для індивідуального дачного будівництва не більш як 0,10 гектара; для будівництва індивідуальних гаражів не більш як 0,01 гектара; для ведення садівництва не більш як 0,12 гектара.

Також від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи. Разом з цим, треба зауважити, що громадяни, які мають підстави для отримання пільг щодо сплати земельного податку, повинні надати контролюючим органам документи, що посвідчують їх право на пільгу.

- Чи повинна сплачувати земельний податок фізична особа підприємець (платник єдиного податку), що є власником нежитлового приміщення у багатоповерховому житловому будинку та використовує його у своїй підприємницькій діяльності?

- Якщо право власності на земельну ділянку оформлене на фізичну особу підприємця і земельна ділянка використовується нею для провадження господарської діяльності, то такий підприємець платник єдиного податку, звільняється від сплати земельного податку. Якщо земельна ділянка, на якій розташовані будівлі (споруди), їх частини або нежитлові приміщення у багатоквартирних жилих будинках, що знаходяться у власності фізичної особи підприємця (платника єдиного податку) та використовуються для провадження господарської діяльності, не надавалась їй в установленому чинним законодавством порядку, то за таку земельну ділянку фізична особа підприємець (платник єдиного податку) сплачує земельний податок на загальних підставах з дати реєстрації права власності на нерухоме майно.

- Мене цікавить, хто повинен обчислювати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?

- Податок на нерухомість фізичних осіб обчислюється фіскальною службою на підставі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Податок на нерухомість юридичних осіб обчислюється юридичними особами самостійно, виходячи з житлової площі об'єкта оподаткування, на підставі документів на право власності об'єкта.

База оподаткування за кожен об'єкт нерухомості обчислюється окремо.

- Чи є якісь пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?

- Пільги зі сплати податку на нерухомість є, зокрема, база оподаткування зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний податковий (звітний) рік.

Пільги з податку (що сплачується на відповідній території) з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об'єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, встановлюють сільські, селищні, міські ради та ради об'єднаних територіальних громад. При цьому пільги з податку, з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються, виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Водночас пільги не надаються на об'єкти житлової нерухомості, для фізичних осіб на:

- об'єкт/об'єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

- об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

- Чи нараховується єдиний соціальний внесок на суму орендної плати, що виплачується фізичній особі за договором оренди рухомого майна (вантажний автомобіль)?

- Відносини, які виникають при укладенні договору найму (оренди), не мають ознак правовідносин, що регулюють виконання робіт або надання послуг. Відтак єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суму орендної плати, виплаченої на користь фізичної особи згідно з договором найму (оренди) нерухомого (рухомого) майна не нараховується.

- Який порядок нарахування авансових платежів фізичною особою підприємцем, яка протягом поточного року перейшла зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування?

- Відповідно до пп. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755VІ (далі ПКУ), авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, але не менше як 100 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у співставних умовах), та сплачуються до бюджету по 25 відсотків щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада).

Фізичні особи підприємці, які перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому відбувся перехід на загальну систему оподаткування.

Платники податку розраховують та сплачують авансові платежі у строки, визначені пп. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 ПКУ, що настануть у звітному податковому році.

Враховуючи вищевикладене, фізичні особи підприємці, які перейшли протягом поточного звітного року зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування нараховують та сплачують авансові платежі на підставі квартальної декларації, яка подається ними після закінчення кварталу, в якому відбувся перехід.

Наприклад, платник податків перейшов на загальну систему оподаткування з ІIІ кварталу, то декларація подається після закінчення цього кварталу і авансові платежі нараховуються платником самостійно з урахуванням суми податку, що нараховується на доходи, вказані в декларації.

Записала Надія ГАЙДАШ,

головний державний інспектор.