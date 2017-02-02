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Голос Сокальщини - актуальні новини » Економічні новини » Про податки
Про податки

Як внести зміни до повідомлення про прийняття працівника на роботу?

Сокальське відділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє, що до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором власник підприємства, установи, організації або фізична особа повинна подати до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування повідомлення про прийняття такого працівника на роботу.

Обов’язок з подання повідомлення поширюється виключно на трудові відносини (коли з працівником укладається трудовий договір).

Форма повідомлення про прийняття працівника на роботу затверджена постановою КМ України від 17.06.2015 року № 413. Пунктом 2 додатка до Постанови встановлено тип повідомлення:

- «початкове» — подання інформації про прийняття працівника на роботу;

- «скасовуюче» — подається у разі допущення помилки роботодавцем та необхідності внесення змін до повідомлення про прийняття працівника на роботу.

У разі допущення помилки роботодавцем та необхідності внесення змін до повідомлення про прийняття працівника на роботу подається повідомлення типу «скасовуюче» з помилковими даними і одночасно повідомлення типу «початкове» з правильними даними.

Накладення штрафу за подання уточнюючої інформації про прийнятих працівників до фіскальних органів чинним законодавством не передбачено.


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