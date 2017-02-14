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Які доходи підлягають обов’язковому декларуванню до 1 травня 2017 року
Cокальське відділення Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області повідомляє, що з 1 січня 2017 року розпочато кампанію декларування доходів, отриманих у 2016 році. Податкова декларація про майновий стан і доходи подається громадянами самостійно або іншою особою, нотаріально уповноваженою платником податку, до 1 травня за місцем реєстрації.
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Голос Сокальщини - актуальні новини » Економічні новини » Про податки
Про податки

Які доходи підлягають обов’язковому декларуванню до 1 травня 2017 року

Cокальське відділення Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області повідомляє, що з 1 січня 2017 року розпочато кампанію декларування доходів, отриманих у 2016 році. Податкова декларація про майновий стан і доходи подається громадянами самостійно або іншою особою, нотаріально уповноваженою платником податку, до 1 травня за місцем реєстрації.

Громадяни, котрі в минулому році отримували доходи, з яких не було сплачено податок з доходів фізичних осіб, зобов’язані до 1 травня 2017 року відзвітуватися про такі доходи в податковій інспекції за місцем реєстрації.

До доходів, що підлягають обов’язковому декларуванню в цей період, належать:

- доходи, з яких при нарахуванні або виплаті ПДФО не утримувався;

- доходи  від особи, яка не є податковим агентом ( в т.ч. від здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сільськогосподарської продукції фізичним особам, тощо);

- спадок (подарунки) від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення;

- доходи від продажу інвестиційних активів;

- іноземні доходи.

Платників податків м. Сокаль та Сокальського району чекаємо за адресою: м.Сокаль, вул.Шептицького,40.

Довідки за телефоном  (03257) 7-28-56, 7-33-96, 7-21-51.

 


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