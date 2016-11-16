Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Коли у спадкоємця на підставі спадкового договору виникає обов'язок зі сплати ПДФО
Відповідно до ст. 1302 глави 90 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ), за спадковим догово-ром одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача.
В Сокальській райдержадміністрації відбулось чергове засідання робочої групи з питань легалізації заробітної плати
На порядку денному розглядали питання з легалізації заробітної плати та зайнятості населення, виплати підприємствами та суб'єктами підприємницької діяльності заробітної плати нижче рівня законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати в країні.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Економічні новини » Про податки
Про податки

Коли у спадкоємця на підставі спадкового договору виникає обов'язок зі сплати ПДФО
Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23

Відповідно до ст. 1302 глави 90 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ), за спадковим догово-ром одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача.

Згідно зі ст. 1304 ЦКУ спадковий договір укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, а також державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабі-нетом Міністрів України. Відповідно до ст. 1307 ЦКУ на майно, визначене у спадковому договорі, нотаріус, який посвідчив цей договір, накладає заборону відчуження.

Згідно зі ст. 334 глави 24 ЦКУ право власності у набувача майна за договором виникає з момен-ту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом, а право власності на майно за договором, який підлягає нотаріальному посвідченню, виникає у набувача з моменту такого посвідчення. Відповідно до ст. 182 ЦКУ, право власності на інші речові права на нерухомі речі, зокрема, спадкове майно, підлягає державній реєстрації. Отже, право власності у набувача на таке майно виникає з моменту державної реєстрації.

Згідно зі ст. 1216 ЦКУ спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної осо-би, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Відповідно до положень глави 89 ЦКУ, якою визначено порядок оформлення права на спадщину, спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно, зобов’язаний звернутися до нотаріуса за видачею йо-му свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно і зареєструвати право на таку спадщину в органах, які здійснюють державну реєстрацію нерухомого майна, оскільки право власності на таке майно виникає у спадкоємця з моменту державної реєстрації. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини.

Оподаткування доходу, отриманого платником податку, зокрема, внаслідок прийняття ним у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав, регламентується ст. 174 розділу IV Податкового кодексу України.

Враховуючи викладене, об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб виникає у фізичної особи в момент прийняття спадкоємцем об’єкта спадщини.

Підготувала Олена НАУМЧУК.


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