Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Завідувач сектора обслуговування платників Богданна Жукова довела до присутніх роз’яснення щодо нових сервісів в Електронному кабінеті платника.
Було проінформовано, що з 1 липня 2016 року для платників єдиного внеску розширено функціонал електронного сервісу «Електронний кабінет платника» (cabinet.sfs.gov.ua).
Можливості кабінету забезпечують повний спектр послуг для суб’єктів спрощеної системи оподаткування (І та ІІ група) щодо подання звітності відповідно до вимог чинного законодавства.
Користуючись режимом приватної частини «Введення звітності», платники мають змогу створити та надіслати до контролюючих органів в електронному вигляді податкові декларації, розрахунки, звіти та повідомлення.
За результатами обробки звітності квитанції 1 та 2 розміщуються в режимі «Вхідні/вихідні документи» особистого кабінету.
Жукова Б.В. нагадала, що вхід до особистого кабінету здійснюється при наявності електронного цифрового підпису. Його можна отримати безкоштовно у Акредитованому центрі сертифікації ключів, який знаходиться у м.Львів, вул. Стрийська,35 в Центрі обслуговування платників.