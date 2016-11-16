Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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На порядку денному – легалізація заробітної плати
На засіданні заслухали керівників та представників підприємств, суб'єктів підприємницької діяльності, які виплачують заробітну плату нижче рівня законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Економічні новини » Про податки
Про податки

На порядку денному – легалізація заробітної плати
Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10

Нещодавно в Сокальській райдержадміністрації відбулось чергове засідання робочої групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення в районі. Засідання проводила начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості Сокальської райдержадміністрації Наталія Лагода за участю начальника Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області Наталії Жолудєвої та начальника управління соціального захисту населення Сокальської РДА Володимира Огінського.

На порядку денному розглядали питання з легалізації заробітної плати та зайнятості населення, виплати підприємствами та суб'єктами підприємницької діяльності заробітної плати нижче рівня законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати в країні.

На засіданні заслухали керівників та представників підприємств, суб'єктів підприємницької діяльності, які виплачують заробітну плату нижче рівня законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати.

За результатами обговорення було дано рекомендації роботодавцям, відповідно до яких має бути виправлена ситуація, що склалася, наголошено на необхідності дотримання законодавства щодо офіційного оформлення трудових відносин з найманими працівниками та вжиття всіх заходів щодо виплати заробітної плати своїм працівникам у розмірі не менше 1450 гривень на місяць.


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