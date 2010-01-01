Голос Сокальщини - актуальні новини

За даними податкової звітності за 2016 рік поданої до Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ обсяги доходу, отриманого від підприємницької діяльності більше одного мільйона гривень задекларували 66 фізичних осіб-підприємців – про це повідомила начальник Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ Наталія Жолудєва. Із них, 8 фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність на загальній системі оподаткування, задекларували 41,6 млн. грн. доходу, 13 платників єдиного податку – фізичні особи, які обрали ІІ групу єдиного податку задекларували 16,6 млн. грн. доходу та 45 платників єдиного податку ІІI групи задекларували доходу на загальну суму105,2 млн. гривень.

Порівняно із минулорічними показниками, кількість підприємців з мільйонними доходами збільшилась на 15 суб'єктів господарювання.

Також, Наталія Жолудєва наголосила, що до платників єдиного податку, які відносяться до другої групи, належать підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб та обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

До платників єдиного податку, які відносяться до третьої групи, належать фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах не обмежена та у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень.

Начальник Сокальського відділення

Червоноградської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області Н.Я. Жолудєва