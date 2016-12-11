Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 104-105 від 2016-11-30





Проведено засідання робочої групи з організації підвищення ефективного використання земельних ресурсів та наповнення місцевих бюджетів

Нещодавно начальник Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області Наталія Жолудєва прийняла участь у засіданні робочої групи з організації підвищення ефективного використання земельних ресурсів та наповнення місцевих бюджетів.

На засіданні розглядалося питання ефективності використання земельних ділянок, наданих у власність, користування, оренду суб’єктам господарювання, які ліквідовані (зняті з державної реєстрації), визнані банкрутами та не здійснюють господарської діяльності.

Під час засідання заслуховувались землевпорядники Сокальської міської ради та Острівської сільської ради.

Членами робочої групи розглядалось питання можливості вилучення земельних ділянок у підприємств, які ліквідовані (зняті з державної реєстрації), визнані банкрутами, з метою переведення таких земельних ділянок до земель запасу для подальшого їх перерозподілу між платоспроможними землевласниками, землекористувачами в тому числі орендарями землі, і, як наслідок збільшення надходжень до бюджету.