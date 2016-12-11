Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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У листопаді цього року суб’єкти господарювання – страхувальники, які перебувають на обліку у Сокальському відділенні Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, перерахували в бюджет 20,6 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 11,5 відс., або 2,1 млн. грн. більше, ніж очікувалось.
На Сокальщині робоча група розглядала питання можливості вилучення земельних ділянок у підприємств, які ліквідовані
Проведено засідання робочої групи з організації підвищення ефективного використання земельних ресурсів та наповнення місцевих бюджетів
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Економічні новини » Про податки
Про податки

На Сокальщині робоча група розглядала питання можливості вилучення земельних ділянок у підприємств, які ліквідовані
Стаття з випуску № 104-105 від 2016-11-30

Проведено засідання робочої групи з організації підвищення ефективного використання земельних ресурсів та наповнення місцевих бюджетів

Нещодавно начальник Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області Наталія Жолудєва прийняла участь у засіданні робочої групи з організації підвищення ефективного використання земельних ресурсів та наповнення місцевих бюджетів.

На засіданні розглядалося питання ефективності використання земельних ділянок, наданих у власність, користування, оренду суб’єктам господарювання, які ліквідовані (зняті з державної реєстрації), визнані банкрутами та не здійснюють господарської діяльності.

Під час засідання заслуховувались землевпорядники Сокальської міської ради та Острівської сільської ради.

Членами робочої групи розглядалось питання можливості вилучення земельних ділянок у підприємств, які ліквідовані (зняті з державної реєстрації), визнані банкрутами, з метою переведення таких земельних ділянок до земель запасу для подальшого їх перерозподілу між платоспроможними землевласниками, землекористувачами в тому числі орендарями землі, і, як наслідок збільшення надходжень до бюджету.


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