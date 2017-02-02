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Оподатковуємо доходи, отримані фізичною особою за надані послуги від іншої фізичної особи
Сокальське відділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє, що відповідно до підпункту 14.1.54 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) дохід з джерелом їх походження з України – будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх на території України.
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Голос Сокальщини - актуальні новини » Економічні новини » Про податки
Про податки

Податкова знижка на оплату вартості навчання – новий порядок надання

Сокальське відділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області звертає увагу громадян на те, що п. 75 розділу І Закону України від 21.12.2016 №1797 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», який набрав чинності з 01.01.2017 року, внесено зміни до ст. 166 Податкового кодексу України щодо правила включення до податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб оплаченої вартості навчання фізичної особи.

Так, з 01.01.2017 року дозволяється включати до податкової знижки витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних вищих і професійно-технічних навчальних закладів.

Крім того, з 2017 року для отримання податкової знижки у разі оплати вартості навчання членів сім’ї першого ступеня споріднення не обов’язково, щоб такий член сім’ї не одержував заробітної плати. Тобто член сім’ї, який навчається, може бути працевлаштованим та отримувати заробітну плату. Особа ж, яка оплачує його навчання, має право включити ці витрати до податкової знижки.

Також скасовано обмеження щодо розміру витрат. Раніше сума витрат для включення до податкової знижки не могла перевищувати суму місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.


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