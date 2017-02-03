Голос Сокальщини - актуальні новини » Економічні новини » Про податки Про податки Податкова у Сокалі повідомляє про нові рахунки для сплати єдиного внеску Твитнуть Сокальське відділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє, що з 01.02.2017 року змінилися рахунки для зарахування платежів єдиного внеску. Наголошуємо, що сплата єдиного внеску має відбуватись виключно на рахунки, які відкриті для платників податків, які зареєстровані на території Сокальського району. Номер рахунку Код платежу 37196207021329 71070000 37194209021329 71090000 37191202021329 71020000 37195208021329 71080000 37197206021329 71060000 37194210021329 71100000 37199204021329 71040000 37192201021329 71010000 37190203021329 71030000 37198205021329 71050000 Одержувач Червоноградська ОДПІ (Сокальське відділення) КОД ЗКПО 39852024 МФО 825014 БАНК одержувача ГУДКСУ у Львівській області За детальною інформацією щодо сплати ЄВ слід звертатися до Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ: Центр обслуговування платників -тел. 72151; сектор податків та зборів з фізичних осіб - тел. 72856, кабінет 14; сектор обліку платежів та зведеної звітності - тел. 73396, кабінет 6.

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