Голос Сокальщини - актуальні новини

Сокальське відділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє, що з 01.02.2017 року змінилися рахунки для зарахування платежів єдиного внеску.
Наголошуємо, що сплата єдиного внеску має відбуватись виключно на рахунки, які відкриті для платників податків, які зареєстровані на території Сокальського району.
|
Номер рахунку
|
Код платежу
|
37196207021329
|
71070000
|
37194209021329
|
71090000
|
37191202021329
|
71020000
|
37195208021329
|
71080000
|
37197206021329
|
71060000
|
37194210021329
|
71100000
|
37199204021329
|
71040000
|
37192201021329
|
71010000
|
37190203021329
|
71030000
|
37198205021329
|
71050000
|
Одержувач
|
Червоноградська ОДПІ (Сокальське відділення)
|
КОД ЗКПО
|
39852024
|
МФО
|
825014
|
БАНК одержувача
|
ГУДКСУ у Львівській області
За детальною інформацією щодо сплати ЄВ слід звертатися до Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ:
Центр обслуговування платників -тел. 72151;
сектор податків та зборів з фізичних осіб - тел. 72856, кабінет 14;
сектор обліку платежів та зведеної звітності - тел. 73396, кабінет 6.