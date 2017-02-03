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Податкова у Сокалі повідомляє про нові рахунки для сплати єдиного внеску
Сокальське відділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє, що з 01.02.2017 року змінилися рахунки для зарахування платежів єдиного внеску.
Останній день подання звіту з єдиного внеску – 09.02.2017 року
Сокальське відділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє, що фізичні особи – підприємці подають до фіскальних органів Звіт з єдиного внеску самі за себе за звітний 2016 рік до 10 лютого 2017 року (останній день подання – 09.02.2017).
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Голос Сокальщини - актуальні новини » Економічні новини » Про податки
Про податки

Податкова у Сокалі повідомляє про нові рахунки для сплати єдиного внеску

Сокальське відділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє, що з 01.02.2017 року змінилися рахунки для зарахування платежів єдиного внеску.

Наголошуємо, що сплата єдиного внеску має відбуватись виключно на рахунки, які відкриті для  платників податків, які зареєстровані на території Сокальського району.

Номер рахунку

Код платежу

37196207021329

 

71070000

37194209021329

71090000

37191202021329

71020000

37195208021329

71080000

37197206021329

71060000

37194210021329

71100000

37199204021329

71040000

37192201021329

71010000

37190203021329

71030000

37198205021329

71050000

 

Одержувач

 

Червоноградська ОДПІ (Сокальське відділення)

КОД ЗКПО

39852024

МФО

825014

БАНК одержувача

 

ГУДКСУ у Львівській області

 За детальною інформацією щодо сплати ЄВ слід звертатися до Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ:

Центр обслуговування платників -тел. 72151;

сектор податків та зборів з фізичних осіб - тел. 72856, кабінет 14;

сектор обліку платежів та зведеної звітності - тел. 73396, кабінет 6.  


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