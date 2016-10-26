Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Економічні новини » Про податки
Про податки

Новий вид діяльності. Коли можна розпочати ним займатися фізичній особі-підприємцю?
Стаття з випуску № 90-91 від 2016-10-13

Фізична особа-підприємець на спрощеній системі 3 група має право отримувати дохід за новими видами діяльності КВЕД при умові занесення держреєстратором відповідних змін у держреєстр.

Відповідно до п.298.6 ст.298 Податкового кодексу України у разі зміни податкової адреси суб'єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

До заяви включаються відомості (за наявності) про зміну видів господарської діяльності згідно з п.п.298.3.1 п.298.3 ст.298 Податкового кодексу України.


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