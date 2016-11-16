Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Огляд
Про електронні сервіси ДФС під час зустрічі з платниками
Головний державний інспектор Чаплик Я. П. під час зустрічі з платниками повідомив, що на допомогу бізнесу ДФС запроваджено електронні сервіси, серед них: «Анульовані свідоцтва платників ПДВ», «Адреса масової реєстрації платників податків», «Реєстр платників ПДВ», «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» тощо.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Економічні новини » Про податки
Про податки

Про електронні сервіси ДФС під час зустрічі з платниками
Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10

Робота Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ направлена на партнерські відносини з платниками податків.

Головний державний інспектор Чаплик Я. П. під час зустрічі з платниками повідомив, що на допомогу бізнесу ДФС запроваджено електронні сервіси, серед них: «Анульовані свідоцтва платників ПДВ», «Адреса масової реєстрації платників податків», «Реєстр платників ПДВ», «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» тощо.

Електронні сервіси запроваджено з метою перевіряти у відкритих для загального користування податкових джерелах (базах даних) інформацію (зокрема, з питань оподаткування) відносно будьякого платника податків, необхідну для укладання господарських відносин з потенційними бізнеспартнерами, та попереджати встановлення ділових зв'язків із нечесними суб'єктами.

Користуватися сервісами зручно: не потрібно відвідувати податковий орган, в якому зареєстровано платників податків. Це можна зробити з використанням Інтернету не виходячи з офісу.

Податкові сервіси розміщено на головній сторінці офіційного вебпорталу ДФС України (www.sts.gov.ua). Користуючись сервісами ви уникнете більшості неприємних питань у спілкуванні зі своїми бізнеспартнерами.

Особливості сплати єдиного внеску фізичними особамипідприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, та є пенсіонерами
Згідно з частиною четвертою статті 4 Закону України від 8 липня 2010 року №2464VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464) та пунктом 4 розділу II Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 р. №449 (далі – Інструкція), фізичні особипідприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Абзацом другим пункту 4 розділу III Інструкції визначено, що фізичні особипідприємці, які обрали спрощену систему оподаткування та є пенсіонерами за віком або інвалідами і отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови самостійного визначення для себе бази нарахування єдиного внеску, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом №2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Для цієї категорії платників зобов’язання зі сплати єдиного внеску виникають виключно за умови подання звітності у строки, визначені законодавством, та за формою, визначеною Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435.

Водночас у зазначеної категорії платників після сплати єдиного внеску виникає право на отримання будьякого виду соціальних виплат.
Порядком зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів, який затверджений наказом Міністерства фінансів України від 16.01.2016 р. №6, визначено, зокрема, процедуру повернення платникам, на яких згідно із Законом №2464 покладено обов’язок нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок, надміру та/або помилково сплачених коштів єдиного внеску.

При підтвердженні інформації щодо отримання платниками, які добровільно сплатили єдиний внесок, будьяких соціальних виплат або виникнення зобов’язань зі сплати внеску, підрозділ органу ДФС, на який покладено функцію адміністрування єдиного внеску, відмовляє в задоволенні заяви такого платника щодо повернення коштів.


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