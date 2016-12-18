Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 106-107 від 2016-12-07





Протягом січня-листопада 2016 р. сокальські платники перерахували до Зведеного бюджету Сокальського району 284,4 млн. грн. податків та зборів, що на 21,4 млн. грн., або на 8,1 відсотків більше запланованого. Приріст надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року склав 53,4 млн. грн.

Платники поповнили місцеві бюджети

Сокальські платники перерахували до місцевих бюджетів 184,7 млн. грн. податків і зборів, що майже на 23 млн. грн., або на 14,2% більше, ніж було заплановано. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до місцевих бюджетів зросли на 47,7 млн. грн.

Зокрема, надходження до місцевих бюджетів у листопаді 2016ого склали 19,8 млн. грн., що на 2,0 млн. грн., або на 11,5 відсотків більше прогнозних показників.

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

Протягом одинадцяти місяців цього року платники рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, які перебувають на обліку у Сокальському відділенні Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області, перерахували до бюджету 2,9 млн. грн. рентної плати, що на 662,3 тис. грн. або на 29,4% більше очікуваних показників.

Землекористувачі та землевласники сплатили до місцевих бюджетів

За одинадцять місяців юридичні та фізичні особи, які мають у користуванні або у власності на території Сокальського району земельні ділянки, при прогнозних показниках 11,9 млн. грн., фактично сплатили до місцевих бюджетів 14,5 млн. грн. земельного податку. Зокрема, надходження від юридичних осіб склали 11,3 млн. грн. та 3,2 млн. грн. – від фізичних осіб. Приріст цьогорічних надходжень земельного податку у порівнянні з аналогічним періодом минулого року склав 50,0 відсотків, або 4,8 млн. грн.

За листопад до бюджету надійшло 1,4 млн. грн. земельного податку.

Наталія ЖОЛУДЄВА, начальник Сокальського відділ. Червоноградської ОДПІ.