Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 110-111 від 2016-12-21





6,6 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 873,8 тис. грн. або на 15,2 відсотка більше запланованого. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1,9 млн. грн.

Надходження податку на доходи фізичних осіб

Протягом одинадцяти місяців платники Сокальського району перерахували в бюджет 177,3 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб. Це на 11,9 відсотків, або на 18,9 млн. грн. більше, як очікувалось. Цьогорічні надходження з податку на доходи фізичних осіб у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 43,3 млн. грн. У листопаді•ц. р. до бюджету надійшло майже 19 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, що на 2,4 млн. грн. більше запланованого.

За ліцензії

Впродовж січня-листопада цього року суб’єкти господарювання, які придбали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, перерахували до бюджету 1,1 мільйон гривень. Це на 4,1%, або на 42,3 тис. грн. більше, як планувалось.

Приріст надходжень з плати за ліцензії у порівнянні з аналогічним періодом минулого року склав 14,8 відсотка, або 138,1 тис. грн.

Власники нерухомості

Протягом 11 місяців поточного року юридичні особи та громадяни – власники нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, а саме – житлової та нежитлової нерухомості, перерахували до місцевих бюджетів Сокальського району 1,1 млн. грн. податку, що більше запланованого на 621,6 тис. грн. Забезпечено приріст надходжень до аналогічного періоду минулого року на 549,8 тис. грн.

Єдиний податок

Суб’єкти малого підприємництва – юридичні особи та фізичні особи – підприємці за одинадцять місяців цього року перерахували в бюджет 18,1 млн. грн. єдиного податку. Це на 21,9%, або на 3,3 млн. грн. більше планових призначень. Зокрема, надходження від юридичних осіб склали 8,2 млн. грн. та 9,9 млн. грн. – від фізичних осіб – підприємців.

На підтримку українського війська – 15 мільйонів гривень

Податкові агенти Сокальщини у січнілистопаді цього року утримали з доходів громадян та перерахували до бюджету 15,0 млн. грн. військового збору, що на 469,4 тис. грн. більше, як планувалося. Приріст надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року склав 10,9 відсотка, або 1,5 млн. грн.

«Ці кошти будуть спрямовані на підвищення обороноздатності нашої держави» – зазначила в. о. завідувача сектору податків і зборів з фізичних осіб Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області Марія Кохан.

Під час зустрічі з платниками податків фахівці інспекції нагадують, що за несвоєчасну сплату військового збору передбачена відповідальність згідно з п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу України.

У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених Податковим кодексом України, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах: – при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу; – при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.

Після закінчення строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня. Нарахування пені розпочинається від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного у податковому повідомленнірішенні. Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

Наталія ЖОЛУДЄВА, начальник Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ.