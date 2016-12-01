Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23





Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07. 2016 № 440, яка набрала чинності 16 липня 2016 року, фахівцями Личаківської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області проводиться інвентаризація неприбуткових установ та організацій, які включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, та не є платниками податку на прибуток. Про це під час зустрічі із платниками податків повідомила головний державний інспектор Сокальського вілділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області Наталія Демидонт.

Як зазначила інспектор, податковою інспекцією надсилаються запити платникам, які перебувають в Реєстрі неприбуткових установ та організацій, щодо відповідності статті 133 Податкового кодексу України.

Наталія Демидонт наголосила, що установчі документи повинні містити заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників та інших осіб. Також вони повинні передбачати передачу активів у разі ліквідації одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

Разом з тим, пунктом 7 Постанови визначено, що в установчих документах повинна міститись норма щодо використання неприбутковою установою доходів виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Особливу увагу звернула на те, що ті неприбуткові підприємства, установи та організації, які не приведуть свої установчі документи у відповідність до норм Податкового Кодексу, після 1 січня 2017 року будуть виключені контролюючим органом з Реєстру.

Після реєстрації змін в органах виконавчої влади неприбуткова організація повинна подати до ДПІ за місцем обліку заяву форми №1-РН, завірену печаткою, разом з копією установчих документів, а для житлово-будівельних кооперативів ще й завірені копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.