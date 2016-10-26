Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 94-95 від 2016-10-27





За 9 місяців 2016 року до Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області надійшло 9 запитів на публічну інформацію. Заявниками запитів є: юридичні особи – 2, фізичні особи –5, об’єднання громадян – 2. Переважним способом подання запиту є: пошта – 2, електронна пошта – 3, нарочно – 4.

За змістом, запити стосувались інформації щодо ставок плати за землю на 2016 рік відповідно до прийнятих рішень органами місцевого самоврядування району, надходження до місцевого бюджету акцизного податку та інших податків і зборів, надання відомостей про отримані доходи третіми особами.

Згідно з вимогами статті 20 Закону України від 13 січня 2011 року №2939-VI „Про доступ до публічної інформації” відповіді на 6 запитів надано з дотриманням терміну (не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту). По трьох запитах надано відмову.

Скарг на дії працівників Сокальського відділення стосовно порушень законодавства щодо організації доступу до публічної інформації не надходило.