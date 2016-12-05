Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23





До Зведеного бюджету сплачено понад 6 мільйонів гривень податку на прибуток підприємств

У січні – листопаді цього року платниками податків сплачено 6,6 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 873,8 тис. грн. або на 15,2 відс. більше запланованого. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1,9 млн. гривень.

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Надходження податку на доходи фізичних осіб склали понад 177 мільйонів гривень

Протягом одинадцяти місяців 2016 року платники Сокальського району перерахували в бюджет 177,3 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб. Це на 11,9 відс. або на 18,9 млн. грн. більше, як очікувалось. Цьогорічні надходження з податку на доходи фізичних осіб у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 43,3 млн. гривень.

У листопаді 2016 року до бюджету надійшло майже 19 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, що на 2,4 млн. грн. більше запланованого.

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Майже 3 мільйона гривень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів сплатили платники Сокальщини

Протягом одинадцяти місяців цього року платники рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, які перебувають на обліку у Сокальському відділенні Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області, перерахували до бюджету 2,9 млн. грн. рентної плати, що на 662,3 тис. грн. або на 29,4 відс. більше очікуваних показників.

Землекористувачі та землевласники сплатили до місцевих бюджетів Сокальщини 14,5 мільйона гривень

За одинадцять місяців 2016 року юридичні та фізичні особи, які мають у користуванні або у власності на території Сокальського району земельні ділянки, при прогнозних показниках 11,9 млн. грн., фактично сплатили до місцевих бюджетів 14,5 млн. гривень земельного податку. Зокрема, надходження від юридичних осіб склали 11,3 млн. грн. та 3,2 млн. грн. – від фізичних осіб.

Приріст цьогорічних надходження земельного податку у порівнянні з аналогічним періодом минулого року склав 50,0 відс., або 4,8 млн. гривень.

Протягом листопада цього року до бюджету надійшло 1,4 млн. грн. земельного податку, що більше запланованого на 269,3 тис. гривень.

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Бізнесмени Сокальщини сплатили до бюджету більш як 1 мільйон гривень плати за ліцензії

Впродовж січня – листопада цього року суб’єкти господарювання, які придбали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, перерахували до бюджету1,1 мільйон гривень. Це на 4,1 відс. або на 42,3 тис. грн. більше, як планувалось.

Приріст надходжень з плати за ліцензії у порівнянні з аналогічним періодом минулого року склав 14,8 відс., або 138,1 тис. гривень.

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Понад 1 мільйон гривень сплатили власники нерухомості

Протягом 11-ти місяців поточного року юридичні особи та громадяни – власники нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, а саме – житлової та нежитлової нерухомості, перерахували до місцевих бюджетів Сокальського району 1,1 млн. грн. податку, що більше запланованого на 621,6 тис. гривень. Забезпечено приріст надходжень до аналогічного періоду минулого року на 549,8 тис. гривень.

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До місцевих бюджетів Сокальщини надійшло 18,1 мільйона гривень єдиного податку

Суб’єкти малого підприємництва – юридичні особи та фізичні особи – підприємці за одинадцять місяців цього року перерахували в бюджет 18,1 млн. грн. єдиного податку. Це на 21,9 відс., або на 3,3 млн. грн. більше планових призначень. Зокрема, надходження від юридичних осіб склали 8,2 млн. грн. та 9,9 млн. грн. – від фізичних осіб – підприємців.