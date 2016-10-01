Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Відповідальність за несвоєчасну сплату штрафу
За результатами перевірки внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 389 Кримінального кодексу України та розпочато досудове розслідування п’яти фактів ухиляння засуджених від сплати кримінального покарання у вигляді штрафу.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Економічні новини » Про податки
Про податки

Відповідальність за несвоєчасну сплату штрафу
Стаття з випуску № 81-83 від 2016-09-22

Під час здійснення нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, працівники Сокальського відділу Червоноградської місцевої прокуратури  впродовж серпня поточного року перевірили стан дотримання вимог Кримінальновиконавчого кодексу України, Закону України “Про виконавче провадження” при виконанні кримінального покарання у виді штрафу як основного виду покарання, призначеного у 2014-2016 роках.

За результатами перевірки внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 389 Кримінального кодексу України та розпочато досудове розслідування п’яти фактів ухиляння засуджених від сплати кримінального покарання у вигляді штрафу. Проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях доручено слідчому відділу Сокальського ВАП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області.

На даний час місцева прокуратура скерувала обвинувальні акти до суду щодо трьох осіб. Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або обмеження волі на той самий строк.

Ярослав ГАРАСИМЧУК,
заступник керівника Червоноградської місцевої прокуратури.


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