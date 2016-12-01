Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23





Скористатися податковою знижкою зможе той платник податків, який у минулому році фактично здійснював витрати у зв’язку із переобладнанням власного транспортного засобу для роботи з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, - повідомляють в Сокальському відділенні Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львіській області.

Для отримання податкової знижки власник авто - фізична особа, який здійснив у 2015 році переобладнання транспортного засобу та використовує біопаливо (біоетанол, біодизель, стиснутий або скраплений газ та інші види біопалива), має до кінця 2016 року подати до територіального органу ДФС за місцем своєї реєстрації річну податкову декларацію про майновий стан і доходи з обов’язковим заповненням додатка №6 до Декларації. Разом з декларацією слід подати документи, що підтверджують витрати, здійснені по переобладнанню транспортного засобу, сертифікат відповідності для переобладнаного транспортного засобу, акт виконаних робіт на переобладнання та свідоцтво про реєстрацію такого транспортного засобу (технічний паспорт).

Акцентуємо Вашу увагу на тому, що якщо у 2016 році платник податку не скористається правом на нарахування податкової знижки за наслідками 2015 року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.