Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 81-83 від 2016-09-22





Сплатили податку на доходи фізичних осіб…

Суб'єкти господарювання юридичні особи та фізичні особи підприємці при очікуваних надходженнях 110,1 млн. грн. перерахували впродовж січнясерпня цього року в бюджет Сокальського району 124,8 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб. Це на 13,3 відсотка, або на 14,6 млн. грн. більше планових призначень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 28,9 млн. грн.

Зокрема, у серпні 2016 року до бюджету надійшло 21,7 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб.

…Та на прибуток

Платники податку на прибуток Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ сплатили в бюджет 3,4 млн. грн. податку, в тому числі у серпні 245,1 тис. грн.

805, 9 тис. грн. за право торгувати алкоголем і тютюном...

Суб'єкти господарської діяльності юридичні особи та фізичні особи підприємці, які здійснюють торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами на території Сокальського району, при очікуваних надходженнях в сумі 743,4 тис. грн. фактично переказали в бюджет 805,9 тис. грн. плати за ліцензії, що на 8,4 відсотка більше запланованого та на 62,5 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 123,8 тис. грн.

...І 7,7 млн. грн. акцизного податку

Платники акцизного податку, які перебувають на обліку в Сокальському відділенні Червоноградської ОДПІ, переказали в бюджет 7,7 млн. грн. акцизного податку з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

За спецвикористання лісових ресурсів рентна плата



Платники рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів спрямували в бюджет Сокальського району 2,3 млн. грн. рентної плати. Це на 32,1%, або на 556,6 тис. грн. перевищує планові призначення.

Земельний податок ...

Власники земельних ділянок та землекористувачі юридичні і фізичні особи, при очікуваних надходженнях 8,4 млн. грн. фактично сплатили в бюджет 10,4 млн. грн. плати за землю, що на 23,6%, або на 1,9 млн. грн. більше запланованого.

Зокрема, у серпні цього року до бюджету сплачено 2,2 млн. грн. плати за землю.

... І податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачують справно

До місцевих бюджетів Сокальського району перераховано 774,2 тис. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що 114,2 відсотка, або на 412,7 тис. грн. більше запланованого.

Зокрема, у серпні цього року до бюджету сплачено 355,9 тис. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Зведений бюджет поповнився на 34,5 млн. грн.

Платники, які перебувають на обліку в Сокальському відділенні Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області при плані 181,8 млн. грн. переказали до зведеного бюджету 195,1 млн. грн. податків і зборів. Це на 13,3 млн. грн., або на 7,3% більше, ніж очікувалось. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 37,6 млн. грн.

Зокрема, у серпні цього року до зведеного бюджету надійшло 34,5 млн. грн. податків і зборів.

Понад 11 мільйонів до державного бюджету

Платники Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області скерували в державний бюджет 67 млн. грн. податків і зборів. Приріст надходжень в порівнянні з минулим роком склав 6,9 млн. грн.

До державного бюджету в серпні цього року надійшло 11,5 млн. грн.

Надходження до місцевих бюджетів Сокальщини зросли

Платники, котрі перебувають на обліку в Сокальському відділенні Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області, сплатили в місцеві бюджети Сокальського району 128,1 млн. грн. податків і зборів, що на 16,5 млн. грн., або на 14,8 відсотка більше, ніж було заплановано. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до місцевих бюджетів зросли на 30,9 млн. грн.

У серпні 2016 року платники поповнили місцеві бюджети Сокальського району на 23 млн. грн.

Наталія ЖОЛУДЄВА,

начальник Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.