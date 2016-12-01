Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Економічні новини » Про податки
Про податки

Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість з 11 листопада для підприємств, що надають комунальні послуги
Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23

11 листопада 2016 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 788 «Про внесення змін до пункту 9 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість» (далі – Постанова № 788). Постанова № 788 опублікована у газеті «Урядовий кур’єр» від 11.11.2016 № 212.

Зазначеною Постановою врегульовано питання щодо врахування у системі електронного адміністрування ПДВ сум податку, на які підприємства, що надають комунальні послуги, зменшили заборгованість з податку, у рамках проведення розрахунків з погашення за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам заборгованості з різниці у тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення тощо, що постачалися населенню.

Прийняте Кабінетом Міністрів України рішення забезпечить можливість зазначеним підприємствам виписувати податкові накладні на відповідні суми без відволікання обігових коштів на поповнення електронного рахунка у такій системі для змоги здійснення господарської діяльності.


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