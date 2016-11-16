Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10





Порядок утримання та сплати ПДФО з доходів фізичних осіб, отриманих в результаті продажу або обміну рухомого майна визначено в Податковому кодексі України (ст. 173).

Згідно зі ст. 174.1 ПКУ, об’єктами рухомого майна є твори мистецтва та антикваріат; всі види транспортних засобів; дорогоцінні метали і камені, а також вироби, виготовлені з їх використанням; інші види рухомого майна.

Об’єктом оподаткування є сума доходу, який фізична особа отримала внаслідок продажу (обміну) свого рухомого майна (за винятком легкового автотранспорту, мопедів і мотоциклів), визначена з ціни договору купівліпродажу (міни), але не менше, ніж оціночна вартість такого об’єкта нерухомості (ПКУ ст. 173.1).

Що стосується доходів, отриманих в результаті продажу (обміну) легкового автотранспорту (автомобілів, мопедів і мотоциклів), то вони також визначаються, виходячи з ціни договору, але не менше середньоринкової або оціночної вартості транспортного засобу.

Порядок розрахунку середньоринкової вартості встановлений Постановою КМУ №403 від 10.04.2013 р. Середньоринкова вартість легкового автотранспорту визначається поквартально, на підставі аналізу даних (марка і модель транспортного засобу, пробіг і рік випуску тощо), яка оприлюднюється на офіційному сайті Мінекономрозвитку, доступ до якого є вільним для всіх бажаючих. Дані оновлюються до 10го числа наступного після звітного кварталу місяця.

Якщо власника транспортного засобу ціна, зазначена на сайті Мінекономрозвитку не влаштовує, він може скористатися послугами оцінювача, який виконає оцінку відповідно до встановлених правил.

З метою оподаткування доходу від продажу рухомого майна платників податків, які є резидентами України, встановлена ставка податку на рівні 5% (ПКУ, ст. 167.2). Але, якщо платник податку протягом календарного року отримав дохід від продажу (обміну) лише однієї одиниці легкового автотранспорту, то такий дохід не є об’єктом оподаткування. При цьому такий платник податку (при оформленні договору купівліпродажу) зобов’язаний вказати кількість продажів автотранспортних засобів безпосередньо в договорі купівліпродажу чи в окремій заяві.

Якщо фізична особа виступає в ролі продавця рухомого майна, то зобов’язання з утримання та сплати ПДФО до бюджету покладаються на: платника податків (фізична особапродавець), який самостійно сплачує податок до бюджету (в разі, якщо покупець – фізична особа) та відповідно подати декларацію до органу ДФС за місцем реєстрації; юридичних або фізичних осібпідприємців, покупців такого майна (ПКУ, ст. 173.3), та відобразити у звіті за формою 1ДФ.