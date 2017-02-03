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Податкова у Сокалі повідомляє про нові рахунки для сплати єдиного внеску
Сокальське відділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє, що з 01.02.2017 року змінилися рахунки для зарахування платежів єдиного внеску.
Останній день подання звіту з єдиного внеску – 09.02.2017 року
Сокальське відділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє, що фізичні особи – підприємці подають до фіскальних органів Звіт з єдиного внеску самі за себе за звітний 2016 рік до 10 лютого 2017 року (останній день подання – 09.02.2017).
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Голос Сокальщини - актуальні новини » Економічні новини » Про податки
Про податки

Останній день подання звіту з єдиного внеску – 09.02.2017 року

Сокальське відділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє, що фізичні особи – підприємці  подають до фіскальних органів Звіт з єдиного внеску самі за себе за звітний 2016 рік до 10 лютого 2017 року (останній день подання – 09.02.2017).

 Звіт подається за формою згідно з додатком 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,  затвердженого наказом  Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435.

Так, таблицю 1 додатку 5 – подають фізичні особи – підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування.

Таблицю 2 додатку 5 –  подають фізичні особи – підприємці, які перебувають на  спрощеній системі оподаткування.

У разі, якщо платник протягом звітного року змінював систему оподаткування, подається один Звіт, що повинен містити дві таблиці: таблицю 1 та таблицю 2  додатку 5.

Звертаємо увагу на те, що фізичні особи – підприємці зобов’язані подавати звіт незалежно від ведення підприємницької діяльності (крім фізичних осіб – підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування і звільняються від сплати єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію за віком або соціальну допомогу).

Подавати фізичним особам – підприємцям  річну звітність з єдиного внеску необхідно для того, щоб сплачені ними внески враховувалися для визначення страхового стажу. Саме інформація зазначена в звітності, накопичуються в базах даних персоніфікованого обліку, за якою обчислюється страховий стаж.

Крім того, за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску, подання недостовірних відомостей, до платника застосовується штрафна санкція в розмірі 170 грн та накладається адміністративний штраф від 510 до 680 гривень.

 

 

 


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