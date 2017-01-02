Стаття з випуску № 110-111 від 2016-12-21





Відповідно до вимог Закону України від 6 липня 1995 року. №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон про РРО) та з урахуванням положень Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12 грудня 2002 року №502, з 16 грудня 2016 року суб’єкти господарювання, які здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти, зобов’язані використовувати у своїй діяльності РРО.

Для здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти розроблено та включено до Державного реєстру РРО модель В1-1, яка є спеціалізованим електронним контрольно-касовим реєстратором для зазначених операцій і належить до РРО, дозволених до первинної реєстрації.

Водночас слід звернути увагу, що у разі недотримання порядку проведення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти до суб’єктів господарювання, які здійснюють такі операції за рішенням відповідних контролюючих органів, застосовуються фінансові санкції, передбачені ст. 18 Закону про РРО.

Якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується, податок на доходи фізичних осіб перераховується до бюджету не пізніше 30 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу

Нормами Податкового кодексу визначено строки перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб з нарахованого (виплаченого) оподатковуваного доходу залежно від форми виплати такого доходу.

Так, якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені для місячного податкового періоду, тобто не пізніше 30 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу.

Зазначена норма визначена пп. 168.1.5 ст. 168 Податкового кодексу України.