Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 104-105 від 2016-11-30





Днями, фахівці Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області провели для платників податків семінар на тему „Актуальні питання реєстрації та оподаткування підприємницької діяльності”.

Податківці розповіли про особливості обліку платників податків, алгоритм реєстрації підприємства, подання податкової звітності, процеси податкового адміністрування тощо.

Зокрема, присутніх ознайомили із наказом Міністерства фінансів України від 26.09.2016 № 841 „Про внесення змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку” (далі – наказ №841), який набрав чинності з 22.11.2016 року.

Зазначено, що наказом №841 змінено форму декларації акцизного податку, порядок її заповнення та подання, які попередньо були затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14 „Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку” (далі – наказ № 14).

Зокрема, декларацію акцизного податку доповнено двома додатками:

1) Додатком 1прим. 1 „Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу”, який обов’язково заповнюється всіма платниками акцизного податку з реалізації пального (в тому числі виробниками) незалежно від того чи був у звітному періоді об’єкт оподаткування;

2) Додатком 9 „Заява про порушення особою, яка реалізує пальне, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування”.

У Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку внесено зміни до розділів звітності, в яких декларуються податкові зобов’язання з реалізації палива (розділ В) і реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (розділ Д).

Присутнім було наголошено, що із оновленим текстом наказу № 14 можна ознайомитись, скориставшись розділом „Нормативні та інформаційні документи” Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.sfs.gov.ua).

На завершення семінару представники фіскальної служби відповіли на всі запитання присутніх платників податків.