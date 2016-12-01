Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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З 20 листопада набрав чинності Закон, який уточнив окремі положення про оподаткування релігійних організацій
В газеті «Голос України» від 19.11.2016 р. №221 опубліковано Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій» (далі – Закон №221). Цей закон спрямований на вдосконалення діяльності неприбуткових організацій та продовження строку перереєстрації релігійних організацій до 1 січня 2018 року.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Економічні новини » Про податки
Про податки

З 20 листопада набрав чинності Закон, який уточнив окремі положення про оподаткування релігійних організацій
Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23

В газеті «Голос України» від 19.11.2016 р. №221 опубліковано Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій» (далі – Закон №221). Цей закон спрямований на вдосконалення діяльності неприбуткових організацій та продовження строку перереєстрації релігійних організацій до 1 січня 2018 року.

Серед нововведень, внесених Законом № 221 до Податкового кодексу України наступні:

- не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 Податкового кодексу, тобто спрямованих на утримання неприбуткової організації, реалізацію її мети, завдань та напрямків діяльності;

- доходи релігійних організацій можуть використовуватися також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій (в тому числі здійснення гуманітарної допомоги, благодійної діяльності, милосердя);

-  крайній термін перереєстрації статутів релігійних організацій продовжується на рік – до 1 січня 2018 року.

Отже, релігійні громади зможуть й надалі використовувати пожертви для благодійної діяльності, гуманітарної допомоги, милосердя, а також іншої діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, без загрози втратити статус неприбутковості.

Однак, практична імплементація Закону №221 можлива після внесення змін до п.2 Постанови Кабміну Міністрів України № 440 від 13.07.2016 р. «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру».


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