Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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В газеті «Голос України» від 19.11.2016 р. №221 опубліковано Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій» (далі – Закон №221). Цей закон спрямований на вдосконалення діяльності неприбуткових організацій та продовження строку перереєстрації релігійних організацій до 1 січня 2018 року.
Звернення районної оганізації НРУ у Сокальському районі щодо формування на території району семи територіальних громад
На сьогодні на підставі Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (далі – Закон) відбувається активний процес формування спроможних територіальних громад
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Економічні новини » Про податки
Про податки

З третього грудня збільшаться мінімальні ціни на окремі види алкогольних напоїв
Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23

Про це інформувала Прачун Галина Іванівна, головний державний інспектор Сокальського вілділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. №828 (далі – Постанова №828) внесено зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. №957 «Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв». Постанова №828 набере чинності через десять днів з дня її опублікування – 3 грудня 2016 року. Її опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 23 листопада.

Згідно з внесеними змінами Постановою №828 розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін залежно від коду виробів підвищено:

– на горілку та лікеро-горілчані вироби на 27,1-27,86%;

– віскі, ром та джин - на 37-63%;

– коньяк (бренді) - на 24-27%;

– вина - на 22,2-55,6 %.

Так, наприклад, мінімальну роздрібну ціну за пляшку горілки 0,5 літра з вмістом спирту 40% підвищено з 54,90 до 69,78 гривень, або на 27,1%.


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